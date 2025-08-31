Estos son los pueblos de Soria con las mínimas más bajas del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Un día más los mercurios en algunos pueblos de la provincia de Soria vuelven a situarse entre las temperaturas más frías del país, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por debajo de los diez grados.

Se trata de Ucero, que ocupa el cuarto lugar con 7 grados a las 7.30 horas y Barriomartín, localidad pedánea de La Póveda, con 7,8 grados a las 7.40 horas. Ucero además se queda en el podio de las tres temperaturas más bajas de Castilla y León, solo por detrás de Puerto del Pico en Ávila y Cuellar en Segovia, con 4,5 y 6,2 grados, respectivamente.

Para hoy en la provincia se esperan cielos nubosos con posibilidad de tormentas y temperaturas entre los 26 grados de máximas y 12 de mínima.