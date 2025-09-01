Soria pregunta si debe consolidar su muralla y demoler el reformatorio

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La recuperación de la muralla de Soria a la altura de la calle Alberca ya cuenta con el control arqueológico que acompañará a las obras. Cabe recordar que el paño estaba oculto tras un edificio abandonado, ya demolido. El pasado 21 de agosto, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, autorizó el citado control vinculado a la intervención en el tramo de la muralla de Soria de la calle Alberca, número 1, que promueve el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo de proteger sus restos tras la demolición del antiguo reformatorio. El Ayuntamiento de Soria ha remitido la correspondiente documentación al responsable del proyecto de la Muralla para que decida el camino a emprender, esto es, si es oportuno empezar con la consolidación de la fortaleza primero, para poder continuar con la demolición del antiguo reformatorio.

La muralla de Soria tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por aplicación del Decreto de 22 de abril de 1949, referido a todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la disposición adicional segunda de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La comisión, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2025, en relación con la solicitud de autorización para intervención en la muralla de Soria, en el tramo situado en la calle Alberca, número 1, acordó darse por enterada del informe del proceso de demolición, instar al Ayuntamiento de Soria a realizar una declaración de emergencia para poder llevar a cabo, con la mayor premura, todas las actuaciones oportunas al objeto de asegurar la integridad y estabilidad de la muralla y el palacio, indicando, entre otros extremos, la necesidad de contemplar actuaciones arqueológicas y de estudio, consolidación y restauración de los restos de la muralla, debiendo contar estas intervenciones con el oportuno control arqueológico para permitir documentar su estado.

La propuesta de intervención que se ha autorizado consiste en el control arqueológico del desescombro de la zona central del solar, cuyas edificaciones ya han sido derruidas, y de la demolición de las estructuras de la zona sur y norte, que aún se conservan en pie, con el fin de documentar los paramentos de la muralla que se descubran.