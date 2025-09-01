Transportes cita a las operadoras para dotar al tren de Soria de hidrógeno verde o baterías

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario, ha citado a los operadores públicos y privados del transporte ferroviario para llamarles a participar en la Consulta Preliminar al Mercado sobre alternativas tecnológicas a la tracción diésel en líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General, como es el caso de la Soria-Torralba.

La jornada informativa, que busca hacer participar en la consulta al mayor número de operadores posible, según explica el Ministero, tendrá lugar el próximo 4 de septiembre entre las 9.30 y las 10.30 horas. Su formato será telemático a través de Teams, y para asistir a ella será necesario haberse registrado con anterioridad.

En ella, se expondrán en detalle el alcance de la consulta, las condiciones de participación y la documentación disponible. También se dará turno de consultas para resolver cualquier cuestión que pueda ser planteada por los interesados.

La Consulta Preliminar al Mercado busca recabar la información proporcionada por el sector y sus operadores para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la red ferroviaria de Interés General (RFIG), como el hidrógeno verde o las baterías, mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Su objetivo es recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo "la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación". La información y documentación en el marco de esta consulta, que permanecerá abierta para participación de los operadores hasta el 30 de septiembre, se encuentra disponible en la página web del Ministerio.

Esta consulta, continúa el departamento de Óscar Puente, pretende dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel para reducir las emisiones en la Red Ferroviaria de Interés General.

Las líneas sin electrificar sobre las que se están investigando las alternativas de tracción sostenible son la citada Soria-Torralba, además de la Ávila–Salamanca, Huesca–Canfranc, Cáceres–Valencia de Alcántara, Zafra–Huelva y Mérida–Los Rosales.

Con esta iniciativa, el Ministerio señala que busca "reforzar la transparencia y promover la colaboración del sector en la definición de soluciones innovadoras que contribuyan a la modernización de la red ferroviaria y a la lucha contra el cambio climático".