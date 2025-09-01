Cuerda del Pozo baja al 70% tras una semana sin lluvias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria afronta el inicio del otoño meteorológico -para el astronómico quedan tres semanas- con su principal reserva superficial de agua en valores altos. A pesar del descenso en la última semana y de la ausencia de lluvias, el embalse de la Cuerda del Pozo está ligeramente por encima del 70% de su capacidad.

El pantano contiene actualmente 174,636 hectómetros cúbicos de agua, el 70,20% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 179,617 hectómetros cúbicos, el 72,20%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 144,975 hectómetros cúbicos de agua, el 58,28% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -4,981 hectómetros cúbicos.

Durante esta semana no se han registrado precipitaciones en la zona del embalse.