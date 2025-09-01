El tiempo en Soria según la Aemet: la vuelta al 'cole' todavía en pantalón corto

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria permitirá la vuelta al 'cole' de los alumnos capitalinos en pantalón corto tras un lunes que ha dado la bienvenida a septiembre con temperaturas frescas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que el resto de la semana traerá más calor con unos 30 grados para el sábado. La lluvia, de momento, no entra en las previsiones.

Este lunes se estrenaba el otoño meteorológico aunque el astronómico no llegue hasta las 14.44 horas del 22 de septiembre. Los datos parecieron acompañar el cambio con temperaturas máximas de 21,8 grados en Soria capital, 18 en La Póveda, 17,9 en La Riba de Escalote ó 19,2 en Ólvega. Horas antes era agosto, ahora muchos pueblos de Soria no llegaban a los 20 grados ni a mediodía.

Las previsiones de la Aemet cambian a partir de este martes con dos grados más y las temperaturas mínimas en valores similares. No obstante el miércoles se notará bastante más la subida. El penúltimo día de vacaciones antes de la vuelta al colegio en Infantil y Primaria en la capital dejará 29 grados en la ciudad. Cabe recordar que otras localidades de Soria no comienzan el 5 sino el 8 de septiembre, pero en algunos puntos se ha adelantado por fiestas otoñales como San Saturio. Ese mismo día dejará 31 grados en Almazán ó 30 en El Burgo de Osma.

El jueves bajarán dos grados las máximas y subirán otros tantos las mínimas, siempre con cielos despejados y previsiones de vientos suaves. Para el viernes, inicio de curso en la ciudad para los más pequeños, se recuperarán de nuevo los valores cercanos a los 28 grados, así que aún se podrá estirar un poco más esa imagen de verano.

El fin de semana dejará el sábado como jornada más cálida de la semana, con la previsión de la Aemet en torno a los 30 grados en buena parte de la provincia y mínimas sobradamente por encima de los 10 grados. Una oportunidad para muchos niños de 'estirar' las vacaciones, que el domingo no 'refresca' mucho pero se nubla... y el lunes, quien aún no haya estrenado el curso en Infantil o Primeria está llamado a hacerlo.