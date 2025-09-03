Cambios en los accesos a la Laguna Negra a partir de este lunes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los accesos a la Laguna Negra cambian su sistema desde este lunes 8 de septiembre y al menos hasta final de mes. Como principales novedades, el sistema que contiene a los coches antes del aparcamiento superior sólo estará en marcha los fines de semana, siendo de lunes a viernes de entrada 'libre'. Además, el servicio de autobús público de los sábado finalizará media hora antes de lo que hacía hasta ahora.

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, en virtud del Protocolo del Plan de Coordinación de accesos a la Laguna Negra, ha establecido las condiciones de funcionamiento del sistema de regulación y control de acceso de vehículos e información, que incluye el funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento superior de la Laguna Negra, para el mes de septiembre.

Hasta el reciente domingo 7 de septiembre el sistema estaba activo todos los días y el autobús prestaba servicio los sábados hasta las 18.30 horas. A partir de ahora, el resto de los fines de semana de septiembre el sistema de regulación estará operativo de 09.00 a 18.00 horas, anticipándose en media hora el 'cierre'. El servicio de autobús se prestará los sábados, de 09.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 horas.

De lunes a viernes, la barrera del Paso de la Serrá permanecerá abierta, por lo que se podrá acceder al aparcamiento superior. El acceso se realizará por la pista de evacuación y el descenso por la pista tradicional.

Este sistema tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - Museo del Bosque

El horario de apertura de la Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión durante el mes de septiembre es: todos los viernes, de 10.00 a 18.00 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas; los jueves días 11, 18 y 25, de 10.00 a 17.00 horas.

En el Museo del Bosque el visitante podrá obtener amplia información de los valores naturales y culturales de este espacio natural.