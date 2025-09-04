Las setas de Soria no paran: del "éxito total" de Mycological Summer Tour a la feria Naturcyl

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las setas de Soria no paran a la espera de que la campaña otoñal las vuelva a hacer fructificar. El Parque Micológico Montes de Soria cierra el verano con un gran éxito en su ciclo divulgativo itinerante por los pueblos de la provincia y prepara su llegada a la feria Naturcyl de la mano de la Diputación antes del esperado 'boom' de boletus y setas.

El Mycological Summer Tour de Montes de Soria finalizó el pasado 31 de agosto tras haber recorrido durante este verano una decena de pueblos de la provincia suponiendo “un éxito total” en los distintos núcleos que ha visitado, como explicó el director técnico de la asociación, José Antonio Vega, quien destacó que los visitantes “les ha sorprendido muchísimo y han quedado maravillados”, tal y como le han trasladado los vecinos y visitantes estivales.

Además, el Mycological Summer Tour ha permitido un gran movimiento de personas en las distintas localidades donde ha estado este verano, porque, aprovechando el periodo vacacional, muchos vecinos y veraneantes de la comarca se desplazaban desde pueblos cercanos para admirar las distintas exposiciones. Unas muestras que, también, sorprenden por los materiales y la capacidad didáctica para dar a conocer el recurso natural del Parque Micológico más grande de España y que han sido calificadas como “espectaculares” en su contenido y formato, dando la enhorabuena al equipo técnico por la calidad de las mismas.

Desde el pasado mes de julio este #DeSetasporSoria recorrió Talveila, San Esteban de Gormaz, Alcoba de la Torre, Casarejos, Bayubas de Arriba, Valderrodilla, Montejo de Tiermes, Alcubilla de Avellaneda, Vadillo y Beratón, con los distintos recursos expositivos, talleres de cocina micológica y otras actividades, volviendo a ser una apuesta cultural y divulgativa única para resaltar el valor del recurso micológico en la temporada en la que se multiplica la población en los pueblos sorianos, especialmente de los más pequeños.

Visto el éxito de esta campaña y el resultado positivo del Tour, desde Montes de Soria apuestan por “seguir manteniendo estas iniciativas” en la temporada estival, precisamente cuando más público puede admirar y conocer estos recursos a través de las exposiciones, invitando así a repetir la estancia en la temporada otoñal, promoviendo el micoturismo.

Por otro lado, Montes de Soria ya está ultimando la campaña otoñal, que se presentará en las próximas semanas y que supondrá una nueva edición del programa Micotour de otoño que supone un gran atractivo para poner en valor la micología soriana y divulgar y asesorar a los vecinos del Parque Micológico y a los micoturistas que los visitan tanto en la calidad de la micología de los montes como en las buenas prácticas de recolección y conservación.

Para iniciar la temporada con fuerza, el Parque Micológico Montes de Soria volverá a estar presente en la Feria Naturcyl, para promocionar la micología de la provincia, este año de la mano de la Diputación Provincial de Soria, siendo uno de los protagonistas del stand del ente provincial en la muestra que se celebrará en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) del 19 al 21 de septiembre. La micología será una de las grandes protagonistas de la octava edición de esta Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, donde también estará presente la red de Parques Micológicos de la Comunidad, que contarán con recursos expositivos de Montes de Soria para divulgar el territorio.

Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro, que sigue creciendo y de la que ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos, que poseen montes en el Parque Micológico PMSO-50001 y en Acotado SO-50002, ubicados en 104 localidades pertenecientes a 75 municipios (73 de Soria y 2 de Burgos), que trabajan por la gestión micológica conjunta de sus bosques productores de setas configurando la mayor superficie continua regulada de toda la región y el mayor Parque Micológico de España. A través de su página web, www.asociacionmontesdesoria.com se puede ampliar la información de los servicios que ofrecen desde la asociación y en la que se incorpora toda la información relativa al Parque Micológico.