El Ayuntamiento realizará un examen exhaustivo de la muralla de Alberca

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria realizará un examen exhaustivo a la muralla de la calle Alberca. En concreto, según confirmaron fuentes municipales, acomete un estudio topográfico para ver cómo se encuentra la fortaleza, motivo por el que este miércoles se celebró una reunión. Tras esta investigación se elaborará un informe técnico para ver de qué manera se tiene que hacer la consolidación del paño y el posterior derribo del antiguo reformatorio. La idea es que ese estudio topográfico se remita a Patrimonio y posteriormente la empresa procederá con la demolición del edificio.

En cuanto a los plazos, el Ayuntamiento prevé remitir el informe la próxima semana a Patrimonio, después de que la comisión autorizara el control arqueológico vinculado a la intervención, con el objetivo de proteger sus restos tras la demolición del antiguo reformatorio.

La comisión de Patrimonio instó al Ayuntamiento de Soria a realizar una declaración de emergencia para poder llevar a cabo, con la mayor premura, todas las actuaciones oportunas al objeto de asegurar la integridad y estabilidad de la muralla y el palacio, indicando, entre otros extremos, la necesidad de contemplar actuaciones arqueológicas y de estudio, consolidación y restauración de los restos de la muralla, debiendo contar estas intervenciones con el oportuno control arqueológico para permitir documentar su estado.

Un levantamiento topográfico es la recopilación de datos de un terreno mediante mediciones precisas de distancias, ángulos y desniveles, para crear una representación gráfica detallada de sus características físicas y artificiales. Este plano sirve como base fundamental para proyectos de ingeniería y construcción, delimitar parcelas y realizar estudios de viabilidad, utilizando herramientas especializadas como estaciones totales o GPS.

Por otra parte, los vecinos de la calle Alberca han comenzado a quejarse por la envergadura de los escombros que se mantienen durante semanas frente a sus viviendas, y han alertado del peligro que puede suponer. En concreto, llaman la atención sobre un muro de contención que podría venirse abajo por la magnitud de las piedras acumuladas. «Entendemos que lo haya parado Patrimonio pero estamos viendo que pasa el tiempo y allí se deja todo igual. Hay insalubridad en ese lugar y peligro», han destacado algunos vecinos.