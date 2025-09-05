Granito de tela cambia de tienda en Soria y dobla espacio para crear empleo

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Más espacio, más empleo. Es el objetivo de Granito de Tela y en concreto de su tienda de Moda Re- que ha cambiado su ubicación a un local de mayores dimensiones, el doble, y no sólo mejora su exposición al público sino que además suma un almacén con el que acercar servicios de la empresa, los de etiquetaje e higienización.

La tienda de Moda Re- dejó a mediados de agosto el local frente a la entrada de la casa Diocesana para mudarse muy cerca, a la calle San Juan de Rabanera, en concreto a su número 11, en el otro lateral del edificio diocesano. Moda Re- tiene ámbito nacional y su estrategia empresarial le lleva a adaptarse y modernizarse con un cambio de logotipo y de modelo de tienda. El responsable de Cáritas Soria, Ricardo Martínez, indicó que «surgió la oportunidad» con el local, más grande, y en apenas 15 días está ya abierto al público.

Sus 270 metros cuadrados superan con creces los 100 del anterior. Ahora son 110 metros cuadrados los que se destinan a tienda propiamente dicha, lo que ofrece la posibilidad de mucha más ropa en exposición. Si antes cabían unas 600 prendas, ahora son cerca de 1.200. Además, en el almacén también se amplía la capacidad a la hora de reponer y renovar. Según explicó Martínez, «se ofrece la posibilidad de sacar inmediatamente a la venta y de cambiar con facilidad». El almacenaje permite ya contar con hasta 5.000 prendas para contribuir a la rotación y ampliar la oferta.

Los primeros días ya han evidenciado la llegada de nuevo público, apuntó el responsable de Cáritas Soria. «Antes teníamos una clientela fija, ya conocida, ahora está entrando gente nueva», confirmó. Un mayor volumen de producto también anima a un aumento de la clientela. «El fin es darse a conocer al mayor número de gente posible, con una oferta también mayor y con precios igual de económicos», detalló Martínez, quien puntualizó que el objetivo con todo esto es generar empleo de inserción social.

«El objetivo es ir aumentando ventas y con ellos las posibilidades de crear puestos de trabajo. Nuestro fin no es ganar dinero, sino que se invierte en la tienda para propiciar el empleo», según matizó el responsable, quien afirmó que las dos personas encargadas de etiquetado e higienización pasarán a trabajar en las instalaciones de la calle San Juan, de modo que en la nave nido del polígono de Valcorba, donde estaban hasta ahora, sólo se destine a la recepción de la ropa que llega de los contenedores. De este modo, en la nueva tienda trabajarán las dos personas dedicadas a venta y otras dos para el almacén.

Martínez señaló que el ritmo de recogida en los contenedores de textil sigue la tónica del año pasado, «ya es difícil crecer», si bien, insistió en que en los containers repartidos por toda la provincia, 80 en total, han de depositarse no únicamente las prendas en buen uso, también todo aquel producto de tela porque puede utilizarse para el reciclado igualmente. Cada producto tiene sus canales y todo es susceptible de recuperarse. «Se selecciona y todo sirve, también zapatos, zapatillas...», animó el director de Cáritas Diocesana de Soria. El año pasado se batió récord con 310 toneladas de ropa reciclada que los ciudadanos depositaron en los contenedores de la provincia.