Soria da la clave contra los incendios, el aprovechamiento sostenible de los recursos

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Aprovechar es conservar. Un aprovechamiento que da rentabilidad, dinero para invertir, generando el círculo virtuoso que ha de mantenerse 'engrasado'. «Lo que no da rentabilidad se abandona, lo que tiene valor se cuida», como asegura el director del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, Cesefor, con sede en Soria, Pablo Sabín. Con este concepto claro, la respuesta al objetivo de minimizar el riesgo de incendios, como los que han asolado estos días el noroeste del país, se antoja algo más cerca. ¿Cómo se hace? Soria da la clave, el aprovechamiento de los recursos.

«Si hay algo que Soria puede transmitir es la filosofía y la percepción común de que la conservación se hace a través del aprovechamiento de los recursos, de la madera, de las setas, la caza..., que eso en Soria lo tenemos completamente integrado. Para mí es algo clave, la conservación se consigue a través del aprovechamiento sostenible», recalca Sabín, al frente de un centro que investiga y colabora con propietarios forestales, industrias y administraciones, con el foco puesto en la bioeconomía.

En estos días se habla mucho de gestión forestal, pero este ingeniero de Montes con amplia experiencia prefiere llamarlo aprovechamiento, porque de eso va todo en definitiva, de generar valor añadido al recurso, propiciar empleo, industria, en definitiva riqueza que además ancle a la población al territorio. Y esa gente y esa actividad cuidarán del monte. En Soria ya está en marcha, y eso se traduce en un menor impacto de los incendios. Pero no hay que bajar la guardia y seguir la senda correcta también con el apoyo de políticas públicas. «Nosotros hacemos algunas cosas que nos ayudan a reducir el riesgo, quizás mejor que en otros sitios, pero no estamos exentos», advierte.

El modelo Soria de gestión genera ingresos que permiten reinvertirlos en conservar y en mejorar los montes con políticas activas. Se trata de cooperación e innovación, de trabajo conjunto entre administración, centros tecnológicos como Cesefor, Ceder, universidad, las asociaciones forestales, consultoras forestales..., como resume Sabín quien añade, «tenemos un modelo muy exitoso y hemos de trabajar por mantenerlo».

Porque no sólo es cuestión de tener controlado el combustible, la biomasa, también es fundamental una adecuada estructura de la propiedad forestal. La provincia de Soria cuenta con una masa de montes públicos muy grande, algo que no ocurre por ejemplo en el noroeste, en León, Zamora o Galicia, donde existe mucha fragmentación de la propiedad. «Gran parte del territorio forestal de España está con tamaños que no hacen viable la rentabilidad», expone Sabín, por eso es necesario crear asociaciones forestales, como ya existe en Soria Asfoso haciendo el trabajo de agrupación. Si bien, este aspecto es casi una misión imposible por el nivel de fragmentación. «Llega un momento en el que el problema ya es estructural», apunta el director de Cesefor, que incide en que «cuando esas parcelas en estado de abandono ocupan un espacio estratégico de defensa frente a los incendios, no se deberían quedar en ese estado». El modo de hacerlo, ya es tarea de las administraciones, quizá la expropiación, quizá acuerdos de colaboración con esos propietarios, «si existen», todas las opciones como políticas a largo plazo. Soria en ese aspecto, tiene muchos deberes hechos.

«Hagamos cosas estructurales que requieren una visión política de largo plazo, donde pesa más la administración pública, junto a cuestiones más operativas que nos permitan convertir en economía lo que es pérdida», reflexiona Sabín.

La activación de la economía a partir de los recursos del monte general además sinergias que son fundamentales por ejemplo en la rápida respuesta al fuego. «Gracias a que la madera de los montes de Soria se aprovecha, tenemos una red viaria muy bien desarrollada y conservada porque se utilizar por las propias empresas, que permite que los medios de extinción lleguen rápido, trabajen en condiciones de seguridad, tengan puntos de apoyo, buenas condiciones de defensa», afirma el responsable de Cesefor, sobre un punto a favor más de Soria a la hora de minimizar riesgos.

Porque, como recuerda el experto, incendios va a haber siempre porque vivimos en un país con el 56% de superficie forestal: «Lo que tenemos que hacer es el trabajo del resto del año, para que el riesgo de que se genere y su impacto sean menores. Aprovechemos los recursos, básicamente». Pero sin olvidar un equilibrio. «Tenemos que llegar a un nivel de riesgo que sea tolerable y asumible, porque cuanto más se intenta bajar, más caro se hace el coste. El riesgo cero no existe, para eso tendríamos que alicatar el monte, y eso no lo vamos a hacer. Tenemos que hacer una gestión del riesgo», explica desde Cesefor, y en Soria esa tarea ya está en marcha.

La inversión económica es fundamental, pero no exclusivamente para extinción, porque entonces no estaríamos avanzando ni resolviendo el problema, matiza. «Más camiones, más aviones y más..., que en algunos casos será lo que haga falta, pero no es lo que más impacto va a tener de lo que podemos hacer. Planifiquemos nuestro territorio», recalca y recuerda que en el ámbito nacional apenas hay un 20% de superficie forestal con un plan de gestión, «una cifra bajísima», que en Castilla y León no es mucho más alta, del 30%. La conclusión, «tenemos un grado de abandono del territorio alto».

El cambio climático está complicando las condiciones y eso exige reflexionar y actuar, «mejorar», reconoce Sabín: «Lo que está claro es que ahora tenemos un problema más grande del que teníamos».

«Estaremos superorgullosos si el año que viene decimos, ya tenemos un 50% de la superficie planificada, y además de estar aprovechando 18 millones de metros cúbicos de madera al año, aprovechamos 35, y que en parque micológico ya no son 200.000 hectáreas sino 500.000, porque eso estará significando que las cosas están cambiando y estamos en la senda del aprovechamiento de los recursos. Esos son los indicadores que nos van a decir si vamos por el buen camino», destaca el director del Centro Forestal, que insiste, «tener superficie planificada y aprovechar el recurso son los indicadores que miden si lo hacemos bien o no».

Por eso la visión debe ser de «oportunidad, porque tenemos un recurso que se puede aprovechar». «Si generamos valor económico, si la madera tiene valor y revierte en la economía de los pueblos, pues las cosas que se valoran se protegen mejor, se aprovechan con cariño y se queman menos. Creo que es así como tenemos que seguir haciéndolo». Al final es siempre lo mismo, economía, pero esta vez puede ser bio y sostenible.

Soria cuenta con una gestión muy consolidada en los pinares pero su gran potencial con rebollos, quejigos y encinas es un espacio que no tiene aún ese modelo de gestión. Está en ello. Cesefor trabaja en varios proyectos para su aprovechamiento: transformación e industria. «Los pinares aquí están muy gestionados, el reto son los quercus porque no están teniendo uso todavía», explica el director del Centro de Promoción Forestal y de su Industria, Pablo Sabín. Respecto al rebollo, trabajan con la Junta en un proyecto Life para además de biomasa, producir otros productos de mayor rentabilidad como perfiles laminados, suelos y barricas de vino. «Solo el aprovechamiento de leña no es suficiente, porque no hay un mercado local tan grande. La leña es barata y viaja mal», matiza. Con encinas y quejigos es más difícil el desafío por que son especies cuyo camino de aprovechamiento es a través de la desintegración. «El reto es que se puedan incorporar a un precio razonable en la industria, tableros o nuevas tipologías y la innovación juega un importante papel», añade el experto.