Tono soriano en el Otoño Musical con la Joven Orquesta Sinfónica

El Otoño Musical celebró este domingo su cita más soriana. En el escenario los músicos de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, JOSS, levantaron largos aplausos y en la atmósfera se respiraba cariño. Sólo hay que recordar los orígenes de esta formación para comprobar el compromiso y apego de esta ciudad con la música. La JOSS fue fundada en 2003 por un grupo de padres y madres de alumnos del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca para dar la oportunidad a los jóvenes músicos sorianos de poner en práctica sus conocimientos teóricos en el marco de una orquesta sinfónica, la formación no ha faltado a su cita con el Otoño Musical desde entonces. Este domingo reincidió.

Y lo hizo con Adrián Hernández en la dirección, y con Ignacio de Nicolás, en la actualidad flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Interpretaron obras de Dmitri Shostakóvich, Jacques Ibert y Maurice Ravel en un concierto que no olvidarán ni encima ni debajo del escenario. El arranque con la Obertura del ruso, pieza rítmica y enérgica, una sátira de la pomposidad de la música oficial en la época soviética, dio paso al concierto para flauta de Ibert.

Estructurado en tres movimientos, el Allegro inicial fue una explosión de vitalidad, con escalas donde el solista evidenció su agilidad desde el primer compás. De Nicolás ha ocupado puestos de flauta principal en diversas orquestas alrededor del mundo, como la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda (Piccolo Solista) y la Orquesta Filarmónica de Malasia y ha colaborado con orquestas de la talla de la Sinfónica de Galicia, la Royal Concertgebouw de Ámsterdam y la Filarmónica de Berlín.

Aula Magna

La próxima cita con el Otoño Musical Soriano será ya este martes, en esta ocasión con un cambio de escenario, el Aula Magna Tirso de Molina, a las 20.00 horas.

La soprano Belén Vaquero y el grupo Pérgamo Ensemble protagonizan este concierto de música antigua bajo el epígrafe de 'La memoria en donde ardía', con obras de Antonio Literes, José de Torres y José de Nebra. La cita comienza a las 20.00 horas.

Pérgamo Ensemble lo conforman Guadalupe del Moral al violín barroco, Daniel Ramírez con el oboe barroco, Guillermo Turina al violonchelo barroco y Eva del Campo con la clave.