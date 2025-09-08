El Pantano pierde dos puntos tras una semana sin lluvias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Pantano sigue perdiendo agua pero mantiene niveles elevados a las puertas del otoño. Aunque esta semana no se han registrado lluvias al igual que en la anterior, el embalse de la Cuerda del Pozo todavía rebasa los dos tercios de su capacidad total.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 174,636 hectómetros cúbicos de agua, el 68,14% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 174,636 hectómetros cúbicos, el 70,20%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 141,340 hectómetros cúbicos de agua, el 56,81% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -5,113 hectómetros cúbicos.

Durante esta semana no se han registrado precipitaciones en la zona del embalse.