Cesefor lanza una visor geográfico para analizar la producción de los hayedos del norte de España

Cesefor, Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León, radicado en Soria, ha impulsado un proyecto para analizar el potencial de producción de los hayedos en el norte de España, así como su gestión sostenible.

Bajo el nombre de Haya - Hardwood For The Home, el proyecto consiste en un nuevo visor geográfico, un recurso interactivo y accesible, diseñado para facilitar el análisis de los principales aspectos forestales vinculados a la gestión sostenible y valorización de los hayedos.

Este visor ha sido desarrollado como una herramienta cartográfica especializada que permite a gestores forestales, técnicos, investigadores y público interesado explorar en profundidad los ecosistemas de haya (Fagus sylvatica) en el norte de España. A través de una experiencia visual intuitiva, se promueve una gestión próxima a la naturaleza, coherente con los objetivos del proyecto LIFE: conservación, aprovechamiento responsable y adaptación al cambio climático.

El visor permite consultar múltiples capas temáticas relevantes que aportan una visión integral del territorio:

Rodales demostrativos del proyecto: localización de las áreas gestionadas bajo criterios de Selvicultura Próxima a la Naturaleza.

Distribución de los hayedos en España: muestra el área con dominancia o presencia de Fagus sylvatica según el mapa forestal de España MFE, lo que permite ubicar espacialmente los ecosistemas objetivo del proyecto.

Hayedos certificados PEFC: identificación de masas forestales de haya con certificación de gestión forestal sostenible PEFC.

Evolución de existencias maderables (1985–2023): comparación de volumen acumulado de madera para valorar el crecimiento, la acumulación de biomasa y el potencial de almacenamiento de carbono.

Crecimiento anual neto estimado: cálculo del incremento maderable por hectárea y año, útil para planificación productiva.

Perturbaciones históricas: capas que muestran eventos como incendios o cortas, clave para la gestión adaptativa.

Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de mitigación del cambio climático en los hayedos de España a través de un modelo selvícola basado en Close to naturre forestry. Se enfocará en la adaptación al cambio climático y la promoción de la biodiversidad en 10 rodales demostrativos en 4 regiones de España (Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco), generando 250 toneladas de madera utilizadas para productos innovadores y la construcción de un edificio piloto sostenible basado en el sistema constructivo Hayabitat con certificación de proyectos constructivos PEFC, Passivhaus y con ACV (Análisis de Ciclo de Vida) bajo el marco Level(s).

El presupuesto total de este proyecto Life de la convocatoria 2022 del Subprograma Acción por el Clima en su área prioritaria de Mitigación del Cambio Climático es de 2.807.870,46 euros a ejecutar en 5 años. Los socios son Cesefor, Egoin, Grupo Gámiz, Hazi, Itec, Nasuvinsa, PEFC España y Certinalia.