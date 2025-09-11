Dos heridos graves tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y chocar contra un árbol

Estado en el que ha quedado el vehículo tras chocar contra el árbol.HDS

Dos personas han resultado heridas de gravedad en la mañana de hoy jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la provincia de Soria, en la carretera nacional N-113, en el término municipal de Ágreda.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9.00 horas de este jueves, cuando el vehículo en el que viajaban se ha salido de la vía y ha chocado contra un árbol en el punto kilométrico 61,5000 de la N-113, término de Ágreda. Como consecuencia el conductor y el copiloto han resultado heridos graves. La Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias del siniestro.