Fotos de las fiestas del Casco Viejo de Soria

A partir de las ocho de la tarde tuvo lugar el pregón de fiestas para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones.MonteseguroFoto

La Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Soria ha dado inicio a sus fiestas este viernes con un dilatado programa que durará todo el fin de semana, y en el que los sorianos tienen una cita festiva para alargar el verano. A partir de las ocho de la tarde tuvo lugar el pregón de fiestas para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones, al que siguió la entrega de premios de los distintos certámenes y concursos organizados por la asociación. Ya por la noche se celebró el festival Casco Viejo Rock, con las actuaciones de los grupos Guillterm, Arima y Ratas muertas. Para hoy bailes, vermú y comida vecinal.