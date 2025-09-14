Las fotos de la XIV Feria ganadera de Soria

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria
Creado:
14.09.2025 | 11:03
Actualizado:
14.09.2025 | 11:03
La
Feria Ganadera ha dado inicio con la exposición de algunos de los mejores ejemplares de la ganadería española. Los animales están distribuidos por la plaza de toros, ofreciendo una oportunidad única para que el público de la capital, especialmente los más jóvenes, se conecte con el mundo rural y comprenda la relevancia de la ganadería.
Concentración de ganado de carácter de exposición e incluso venta de animales. MonteseguroFoto
Feria Ganadera en Soria
