El Consistorio tiene ya un borrador básico de la nueva Ordenanza de terrazas de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La puesta al día de la Ordenanza de veladores avanza y en los próximos días las novedades serán puestas en común con la renovada dirección de Asohtur, la patronal de la hostelería. El Ayuntamiento cuenta ya con un borrador básico de la nueva normativa con la que actualizar uno de los aspectos fundamentales de la hostelería. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, confirmó la intención de reunirse la próxima semana con la nueva representación de Asohtur, para ir avanzando en la norma, entre otras cuestiones, como las acciones para el próximo año o ver en qué línea de trabajo desea actuar con el Consistorio.

A finales de julio Beatriz Martínez (Hotel Restaurante Virrey Palafox) tomó el relevo a Pablo Cabezón al frente de la Agrupación. El nuevo Comité Ejecutivo está compuesto además por María Victoria Marco (Hotel Cadosa), como vicepresidente; Ángel Mayor (Hotel Alfonso VIII) como vocal de Alojamientos Turístico; José Antonio Cedazo (Restaurante Más que Dos y Bar Poli) como vocal de Restaurantes; Juan Carlos López (Bar Hotel Apolonia) en la vocalía de Cafés, Bares y Similares y Jorge Jiménez (Pub Airos) como vocal de Ocio Nocturno. La Vocalía de Establecimientos de Turismo Rural y Campings está ocupada por el expresidente, Pablo Cabezón (Apartamentos y Restaurante Los Villares) y Miguel Ángel Ramírez Belmonte (Bar Restaurante Arrocería La Cocina del Casino) es el vocal de Varios.

Las bases de la Ordenanza se asentaron con el sector hace meses, de manera que lo que faltaba era redactar el borrador. La actualización vino comprometida tras la pandemia, cuando el sector se vio duramente afectado por cierres y limitaciones de aforo, que determinaron la posibilidad de colocar mesas y sillas en lugares inusuales.

El documento llega tras múltiples reuniones con los representantes del sector de la hostelería y los grupos políticos, un repaso punto a punto de la norma vigente, con la puesta al día del articulado con la experiencia de la pandemia. Ahora regresa al examen de la patronal de la hostelería, debido a la existencia de una nueva directiva con la que abordar la cuestión y que puede tener sus propias ideas al respecto.

De momento no hay plazo para la aprobación, que corresponde al pleno y que abrirá en su momento un periodo de exposición pública. Uno de los puntos de debate, la posibilidad de usar plazas de aparcamiento como terraza aparece zanjado previamente, con la prohibición.

Esta cuestión fue contemplada de manera extraordinaria durante el coronavirus y constituyó un valioso recurso para muchos. Con la vuelta a la Ordenanza vigente tras las normativas transitorias este asuntó quedó formalmente solucionado.

En el último periodo se registraron 91 solicitudes para instalar terrazas en las calles. Unas cifras que se mantienen en la línea de años precedentes.