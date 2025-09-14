Soria y Covaleda sacan músculo ganadero en sus recintos feriales

Publicado por I rene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las ferias ganaderas de Soria y de Covaleda se convirtieron este sábado en el mejor escaparate para realizar transacciones de ovino, vacuno y equino, dos citas a las que les acompañó un día inmejorable para conocer ejemplares de Soria, Castilla y León, País Vasco y Madrid. Cientos de personas se acercaron hasta la plaza de toros de la capital soriana para participar también en las actividades, y no fueron menos los que pasaron por la feria de Covaleda.

La de la capital soriana es la XIV edición, una iniciativa organizada por la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Vacuno de Carne de Soria y con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación de Soria, Caja Rural y Asaja Soria,

Por la plaza de toros pasaron este sábado cientos de sorianos e incluso de provincias vecinas para realizar las mejores transacciones, muchas ya cerradas desde días atrás, según explicó el presidente de la ADS, Gustavo Gonzalo. Y es que en la feria participan una treintena de ganaderos de ovino, bovino y equino que exhiben 120 animales de razas referenciadas y con sus libros de genética pura.

Las reses han llegado sobre todo de Soria, pero también del País Vasco, Madrid e incluso de otras provincias de Castilla y León. Este año algunos ganaderos del País Vasco habituales en ferias anteriores no podrán acudir porque están obligados a hacer cuarentena después de la feria de Salamanca, celebrada el anterior fin de semana.

La coincidencia es que se trata del mismo fin de semana en el que se celebra la feria de Covaleda, pero la de Soria no se podía retrasar, ya que el fin de semana del 27 de septiembre ya hay actividades taurinas en la plaza de toros con motivo de la festividad de San Saturio, de modo que era requisito que las instalaciones estuvieran acondicionadas con antelación.

La entrada y recepción de los animales se hizo muy rápida, tal y como señaló Gonzalo, por lo que hubo mas tiempo para la exposición al público.

Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, hubo actividades infantiles y juegos para niños a cargo de la empresa Rescata2. En esa misma franja horaria la organización ofreció de forma gratuita paseos a caballo para los más pequeños en la plaza de las Balsas y en los alrededores de la plaza de toros.

Los vecinos de Covaleda acudieron al paraje La Loma a visitar su Feria Ganadera.HDS

Y a las 19.00 horas, concurso ‘Adivina el peso’, de uno de los animales con premio para el ganador de un jamón.

Este domingo la feria abre sus puertas de nuevo a las 10.00 horas, con hinchables para los niños en la plaza de las Balsas y alrededores de la plaza de toros desde las 11.00 hasta las 13.30 horas.

A las 12.00 horas habrá demostración de herraje de caballos, y a las 14.00 horas, se celebrará el sorteo de una novilla valorada en 1.200 euros.

Mientras, el paraje de El Lomo en la pinariega Covaleda fue escenario de la Feria Ganadera, que este año llegaba a su XXI edición. Expositores de caballos, ovejas y vacas se dieron cita en el lugar, visitado por vecinos del municipio y también procedentes de localidades cercanas.

Promovida por el Ayuntamiento de Covaleda, el certamen contó con una atractiva programación, en la que no solo había exposición de ganado, sino también de material ganadero, artesano e industrial, trabajos artesanos y derivados alimenticios.

El programa incluyó asimismo reparto de migas pastoriles para los visitantes, hinchables para niños y una exhibición de arrastre de madera con caballerías.