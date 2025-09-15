Soria amanece de nuevo en el 'top ten' de las mínimas del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

De nuevo Soria ha amanecido entre las temperaturas más bajas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registra hoy lunes 7,8 grados a las 7.50 horas en Ucero, y la sitúa en décimo lugar de las mínimas.

Pero llama la atención que a las 9.50 horas la provincia ha registrado la segunda temperatura más alta de la Comunidad. Los termómetros de Ólvega marcaban 24,5 grados, sólo por detrás de Cebreros en Ávila, donde se alcanzaron los 25,4 grados.

Para hoy lunes se esperan máximas de hasta 30 grados y mínimas de 15. Cielos nubosos.