Soria concentra el talento tecnológico en la Semana del WhatsApp

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Semana de Innovación con WhatsApp arrancó este domingo 14 de septiembre en Valdelavilla con un ‘hackathon’ de turismo rural al que asistieron medio centenar de participantes, una competición en innovación digital para dar con una solución a este sector a través de una idea basada en WhatsApp. El equipo ganador de este ‘hackathon’ se llevará un premio de 1.500 euros, y además tendrá acceso a participar en diferentes iniciativas de Incibe dentro del ‘Programa Impulso a la industria de la Ciberseguridad Nacional’.

Organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la empresa de tecnología Ciudadano Conversacional, la semana WhatsApp comenzó el domingo por la tarde con la primera sesión del hackathon en Valdelavilla, el singular enclave donde se rodó la serie ‘El pueblo’.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan demostrar que la tecnología puede convertirse en una gran aliada del desarrollo local, posicionando a Soria como un territorio innovador, capaz de atraer talento y generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

Arrancó con una mesa redonda donde participaron profesionales del mundo turístico y tecnológico de ámbito nacional, que previamente habrán disfrutado de la Fundación Vicente Marín, en Bretún. Entre ellos, el consultor turístico y director de establecimientos hoteleros Alfredo Lachos, la analista especializada en tendencias Horeca Eva Ballarín, el consultor Emilio Peleteiro, el experto en desarrollo y gestión turística Arturo Crosby, y el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León Luis Chico ofrecieron su conocimiento sobre el ámbito turístico.

En el ‘hackathon’ varios equipos se enfrentaron al reto de conceptualizar una idea basada en WhatsApp aplicable al turismo rural, apoyados por los expertos en negocio a través de WhatsApp, Pedro Mary Mejía (CRO de la multinacional WOZTELL), Antonio Bordonado (Fundador de la wa-fintech PYOS) y José Pérez (fundador de media docena de empresas basadas en WhatsApp en 3 continentes y director de la Cátedra de Negocio Conversacional de la Universidad de Valencia). El concurso continúa hoy lunes y mañana por la tarde en las instalaciones de la UVa, en la ciudad de Soria, finalizando con la presentación de los proyectos y la entrega de un premio de 1.500 euros.

En la competición puede participar cualquier profesional o estudiante interesado en la tecnología, el negocio o el turismo. La inscripción, obligatoria, es gratuita. Igualmente, la organización puso a disposición de los participantes autobús desde Soria para la sesión del domingo en Valdelavilla y el catering de los eventos de toda la semana, garantizando así un acceso inclusivo y abierto.

La semana del Whatsapp aglutina en un total de cuatro charlas, y un taller, además del ‘hackathon’, a profesionales del turismo, la tecnología, el marketing, el emprendimiento y los negocios en general, en torno a un objetivo común: explorar nuevas formas de impulsar el desarrollo mediante soluciones conversacionales seguras, basadas en WhatsApp de tercera generación.

La semana continuará con charlas en las instalaciones de Caja Rural de Soria, donde se mostrarán ejemplos de emprendimiento y autoempleo, así como sobre el uso de WhatsApp para vender a los más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, o soluciones para la aplicación de WhatsApp en agricultura y ganadería. Otra de las charlas se impartirá para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Y el jueves se celebrará un taller práctico sobre uso de WhatsApp e inteligencia artificial en las administraciones locales, de nuevo en Valdelavilla.

Estos eventos se engloban dentro de una colaboración entre Incibe Emprende y la empresa de tecnología española Ciudadano Conversacional, alianza que tiene por objetivo promover el uso seguro de las aplicaciones conversacionales en los negocios, así como acercar la inquietud y posibilidades del sector de la ciberseguridad.

Además, cuentan con el apoyo del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, Caja Rural de Soria y la Mancomunidad de Tierras Altas, para impulsar las distintas iniciativas que se desarrollarán en Bretún, Valdelavilla y Soria.