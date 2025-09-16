Avanza el tramo de la A-15 en Soria: La maquinaria ya ‘dibuja’ el recorrido del Fuensaúco y Villar

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Poco a poco, el tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo de la Autovía de Navarra va tomando cuerpo. Las obras ya son visibles casi desde la salida de Soria y los avances en los últimos meses dejan ver ya el trazado del tramo en muchos puntos del recorrido. La maquinaria se afana en unos trabajos que aún tienen por delante casi 4 años de obras para proceder a la puesta en servicio.

La construcción del tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo arrancó hace algo más de un año. El contrato se formalizó en marzo de 2024 con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Padecasa y Vías y Construcciones. El proyecto ya tiene un primer modificado y su coste se está fijado ahora en 99,3 millones de euros.

La inversión alcanza los 100 millones de euros y el plazo de ejecución es de cinco años. Transcurrido el primer año de ejecución desde el Gobierno, a través de Transparencia, informaron de que a fecha de 11 de julio se habían certificado 5,4 millones de euros, es decir, poco más de un 5% de la obra, según los datos facilitados por la Dirección General de Carreteras.

Este es, de momento, el único tramo de la continuación de la A-15 en la provincia de Soria que está en fase de ejecución. Los otros tres tramos pendientes – Los Rábanos-Funsaúco; Villar del Campo-Ágreda y Ágreda-Tarazona– están en distintas fases de tramitación. En principio, antes de final de año debería haber novedades y avances con respecto a este proyecto. El próximo tramo que podría comenzar obras es el Ágreda-Tarazona que desde hace un año está pendiente de habilitar partida presupuestaria.