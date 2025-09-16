Un pueblo de Soria con piscina climatizada alquila dos viviendas por menos de 300 euros

Publicado por Verónica Reglero, Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Con el precio de la vivienda por las nubes, todavía es posible encontrar una casa a precio asequible en algunos rincones de España. Tanto la compra como la venta de vivienda han disparado sus precios, algo de lo que se resienten y mucho los jóvenes. Aunque hay lugares que, por el momento, se salvan. Es el caso de un pueblo de Soria, donde es posible alquilar una casa por menos de 300 euros.

El Ayuntamiento de Suellacabras, población que se encuentra a poco más de 40 kilómetros de Soria, ha aprobado sacar a licitación el arrendamiento de dos viviendas de propiedad municipal por un precio que asciende a 250 euros mensuales cada una de ellas, tal y como publica en su edición de este lunes 15 de septiembre el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

Los interesados en presentar ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo de los 15 días hábiles fijado por el Consistorio. Los futuros residentes en estas viviendas tendrán un aliciente añadido: disfrutar de una piscina climatizada, una de las obras más importantes acometidas por el Ayuntamiento en los últimos años.

El pecio base de licitación de cada vivienda asciende a un total de 3.000 euros anuales mejorables al alza lo que hace un total de 250 euros mensuales por cada una. No se admitirá la residencia habitual de más de tres personas en cumplimiento del límite establecido de una superficie útil mínima de, al menos, 15 metros cuadrados por persona.

En cuanto a los criterios cuantificables, desde el Ayuntamiento de Suellacabras, tal y como recoge el BOP, se informa que se puntuarán en orden decreciente hasta un máximo de 40 puntos la mejora al alza del precio de arrendamiento con un punto a mayores por cada 50 euros que se incremente el precio de renta anual ofertado.

Además, también sumarán en el baremo, el número de personas que van a residir en la vivienda.

Así, según consta en el anuncio, se otorgarán 5 puntos, hasta un máximo de 10 puntos, por cada persona integrante de la unidad familiar o de convivencia del solicitante que vaya a empadronarse de resultar adjudicatario el candidato teniendo en cuenta que el candidato recibe 0 puntos (el empadronamiento en el municipio es obligatorio) mientras que una persona más además del candidato recibirá 5 puntos y dos personas más además del candidato sumarán 10 puntos.