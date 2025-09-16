Un centenar de profesionales sanitarios se manifiestan en Soria por un Estatuto para avanzar

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

“Un Estatuto para avanzar” es lo que han reclamado el martes por la mañana a las puertas del Hospital Universitario Santa Bárbara de la capital alrededor de un centenar de trabajadores de la Sanidad soriana, en una manifestación convocada por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) para exigir la nueva clasificación retribuida, la jubilación anticipada, voluntaria y parcial y la mejora de la jornada, las líneas básicas que debe incluir la nueva ley. Una concentración que se realizó de manera paralela en cientos de puntos del país y que contó con la participación de miles de trabajadores. Un Estatuto que en Soria beneficiará a 1.800 profesionales sanitarios, que alcanza los 2.000 en las épocas del año de mayor actividad.

Trabajadores de todas las categorías alzaron su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con “años de recortes, precariedad y discriminación”. Reclaman al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un “Estatuto para avanzar” que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Rosa Alonso, por parte de CCOO; Almudena Molero, de UGT; Ricardo Sanz, de CSIF y Silvia Aceña, de Satse, han leído un comunicado donde lamentaron que las administraciones no reconozcan las mejoras que se piden, y únicamente se “hayan conseguido por vía judicial y tras años de lucha”. Así, han pedido que la reforma del Estatuto Marco “refleje la realidad que sostiene la sanidad pública sin parches", y aseguran que seguirán presentes en la mesa de negociación y en la calle ante "una oportunidad histórica para brindar derechos y avanzar hacia una Sanidad mejor". De hecho, señalan que acudirán el próximo 1 de octubre a la concentración frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, y no descartan más movilizaciones, paros parciales e incluso huelgas en un futuro si no se avanza.

Los sindicatos convocantes denuncian que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También critican que el departamento de Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma. “Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás”, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente”, apuntan.

Insisten en que aún quedan asuntos muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario, y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se han ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Se trata de que la Ley del Estatuto Marco contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial. También defienden la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras.

Mejoras todas que pueden contemplarse en la Ley del EM y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias, subrayaron los manifestantes, que insistieron en que Sanidad quiere “echar balones fuera”, aludiendo a una supuesta falta de competencias, y, por tanto, derivando a otros ministerios. “El Ministerio de Sanidad no es una ‘isla aislada’, forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer”, afirman.

En las concentraciones se reiteró la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr “la mejor ley posible”, teniendo en cuenta que es la norma “clave” para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.