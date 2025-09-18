Sanidad autoriza 880.000 euros para el servicio de lavandería del Hospital Santa Bárbara de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El servicio de lavandería del hospital Santa Bárbara de Soria sale a concurso para dos años. Podrán concurrir Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. La inclusión del concepto de transporte entre el centro de lavado de la ropa y el hospital indica que se prestará fuera de las instalaciones sanitarias.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 878.823 euros destinado al servicio de lavado, desinfección, planchado, doblado ordinario, empaquetado, clasificación y transporte de ropa de línea y de forma para profesionales y usuarios del Hospital Santa Bárbara, dependiente del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

El contrato, que tendrá dos años de vigencia y se divide en dos lotes debido a los diferentes circuitos de recogida de material, prevé un consumo anual estimado de 256.000 kilos de ropa de paciente, así como 111.000 unidades de ropa de profesionales, informa Europa Press.

Este contrato está reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y al Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

El contrato contempla el lavado, desinfección, planchado, doblado ordinario, empaquetado y clasificación de ropa sanitaria y uniformidad, así como la logística interna, que comprende la recogida de ropa sucia y entrega de ropa limpia, plana y de forma en el almacén de lencería, y la externa, con el transporte de ropa sucia y limpia, entre el hospital y las instalaciones de lavandería.

Tipos de ropa

Por lo que se refiere al lote de ropa de paciente, incluye aquella prevista para la actividad sanitaria, es decir, el conjunto de prendas de distintos tipos y tallas que se precisan para la correcta vestimenta de los usuarios en los distintos servicios del Hospital Santa Bárbara.

Además, incluye la denominada ropa plana, que es el conjunto de prendas de distintos tipos que se precisan para la dotación de camas, consultas, y cualquier otro espacio que se precise para la estancia y tratamiento de usuarios en los distintos servicios del Hospital.

En cuanto al lote de ropa de personal, incluye el conjunto de prendas de distintos tipos y tallas que se precisan para la correcta vestimenta de los profesionales de los distintos servicios.

Con esta contratación se garantiza un servicio de lavandería de ropa hospitalaria que asegure la total, continua y eficaz desinfección de esta, reduciendo la carga microbiana evitando así las posibles infecciones y garantizando las debidas condiciones de higiene en el desarrollo de la actividad asistencial del centro sanitario.