El otoño llega a Soria con desplome de temperaturas y aparece la cota de nieve según la Aemet

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El otoño astronómico llega a Soria el lunes 22 de septiembre al caer la noche, y lo hace con un tiempo bien distinto al de este jueves. Si a día 18 El Burgo de Osma, Lubia o Soria capital han rondado los 34 grados de máxima, en apenas cuatro días la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que apenas pasen de 16. Un desplome de temperaturas que trae aparejada otra novedad: por primera vez en meses aparece la cota de nieve en las previsiones. Alta, pero no al límite de Moncayo o Urbión.

La bajada será escalonada, pero con algunos 'trancos' notables. Para este viernes apenas habrá cambios en las temperaturas respecto a la jornada precedente, con valores por encima de los 30 grados en la mayor parte de la provincia y mínimas 'altas', por ejemplo de 15 grados en la capital. Eso sí, conforme avance el día se irá nublando y a última hora puede caer algo de lluvia que a buen seguro agradecerán las setas y los recolectores si finalmente llega.

El fin de semana se estrenará en un sábado con cinco grados menos en las temperaturas máximas, según la previsión del tiempo de la Aemet. Las mínimas seguirán igual, volverán a aparecer nubes y por la tarde se espera algún chubasco leve más probable en Soria capital o El Burgo de Osma que por ejemplo en Almazán.

Para el domingo refresca aún más. La mañana vuelve a traer probabilidades de agua, pero el cambio llegará sobre todo en los termómetros. Las máximas apenas superarán los 20 grados y las mínimas bajan de cinco a siete grados dependiendo de la zona.

El lunes el otoño llegará haciendo honor a su fama. De 5 a 16 grados en la capital, de 1 a 14 en Navaleno, entre 5 y 16 en Langa de Duero, de 5 a 15 grados en Ágreda... Una diferencia de hasta 18 grados con lo visto este jueves que trae además cota de nieve: desde los 1.700 metros.

Para el martes, la previsión del tiempo de la Aemet es muy similar, aunque en algunos puntos las mínimas caen un poco más. De hecho, el arranque de la semana dejará a puntos de Tierras Altas o Pinares en torno a valores de helada. La cota de nieve subirá a 1.900 metros y de nuevo de haber chubascos serán leves. En todo caso, un gran contraste con los últimos coletazos del verano astronómico en Soria.