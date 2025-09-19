La Diputación de Soria presume de setas y cielos en la feria Naturcyl

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria invita a disfrutar de la naturaleza de la provincia en la feria Naturcyl mirando al suelo y al espacio. Con un espacio propio, promocionará tanto las setas como los cielos de Soria para la observación astronómica.

En la mañana de este viernes ha abierto sus puertas la VIII Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl 2025, que se celebra este fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia.

Naturcyl es el evento de ecoturismo más importante de España y el segundo mayor de Europa y un escaparate para la promoción del turismo de la naturaleza, centrándose este año en el astroturismo, de ahí la importancia que desde el departamento de Turismo se ha querido dar al evento, acudiendo por primera vez con un stand propio ha donde se han invitado a participar a ayuntamientos y asociaciones.

La provincia de Soria estará presente en este evento por el departamento de turismo de la Diputación provincial de Soria, el cual estará acompañado por la Asociación Montes de Soria y el Ayuntamiento de Borobia.

El espacio de la Diputación de Soria está situado en el pabellón B de la feria, en el stand 5, que cuenta con una superficie de 36 metros cuadrados, para presentar toda la oferta de actividades y ocio en la naturaleza de la provincia de Soria.

La Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León es un punto de encuentro entre naturaleza, turismo y conservación, donde cada año reúne a viajeros, profesionales y amantes del medio rural y donde la provincia de Soria tiene mucho que ofrecer. En esta edición dedicada al astroturismo, desde el departamento se va a hacer espacial hincapié en el eclipse previsto para el año que viene.

La provincia de Soria sigue reforzando su apuesta por el astroturismo, como ya puso de manifiesto con el Congreso Internacional de Soria hacia el Eclipse 2026, un evento organizado y financiado por la Diputación Provincial de Soria que reunió a más de 200 participantes en el Aula Magna del Convento de San Francisco.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha subrayado la importancia de Soria para aprovechar al máximo el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. El eclipse debe ser un catalizador de desarrollo para el mundo rural, ha afirmado Jiménez, destacando que con la presencia de Soria en Naturcyl se sigue con la estrategia de consolidar a Soria como un referente en astroturismo a nivel nacional e internacional.