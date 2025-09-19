El tiempo deja las primeras lluvias para las setas en Soria y trae aviso de la Aemet por tormentas para el sábado

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las primeras lluvias de cara a la campaña de setas y boletus han dejado chubascos puntuales en Soria durante este viernes. Para el sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha revisado sus previsiones y ha establecido dos avisos amarillos en el norte de la provincia, tanto por lluvias como por tormentas. Además, el domingo prevé más agua, sobre todo por la mañana, lo que puede ayudar a que se active la campaña micológica de otoño hacia finales de septiembre o principios de octubre.

El cambio de tiempo se verá reflejado especialmente el lunes con temperaturas muy bajas comparadas con las de este pasado jueves. Antes hay señales de ese giro por ejemplo en los avisos. Tanto el de lluvias como el de tormentas irán desde las 14.00 horas hasta la medianoche de este sábado y afectarán a la capital, Moncayo, El Valle, Tierras Altas y Pinares.

En el caso de la lluvia la Aemet advierte la posibilidad de que caigan hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En lo relativo a las tormentas, la previsión por localidades hace prever que sean muy localizadas. Para el domingo al menos por el momento no hay avisos aunque sí previsiones claras de lluvia.

Por su parte este viernes ha dejado chubascos leves -en Castilla y León sólo ha 'caído fuerte' en Valladolid capital- que no obstante han refrescado el ambiente en parte de la provincia. Aún así se han medido temperaturas en torno a los 32 grados a mediodía en la despedida del calor, al menos durante unas jornadas.