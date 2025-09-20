Falsa alarma por incendio en Torrubia en un sábado que deja dos fuegos de nivel 1 en Castilla y León

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Aunque parece que lo peor ha pasado, los incendios forestales siguen protagonizando la actualidad. Una falsa alarma en Torrubia de Soria ha movilizado a medios terrestres y aéreos antes de comprobase su inocuidad, mientras que en Castilla y León dos fuegos han pasado a nivel 1 de Infocal por su gravedad en la jornada de este sábado.

En el caso soriano, el sistema de información Inforcyl recoge que a las 13.42 horas se recibió el aviso por un posible incendio en Torrubia de Soria, muy cerca del casco urbano. Se puso sobre aviso a dos agentes medioambientales, una cuadrilla de tierra, dos autobombas, un helicóptero y una brigada helitransportada según recoge el portal informativo de la Junta. Por suerte quedó en falsa alarma. Fuentes vecinales confirmaron que un trabajador estaba moviendo tierra, lo que generó una nube de polvo que se pudo confundir con humo.

No obstante los hechos demuestran que no se puede bajar la guardia. En la misma jornada del sábado y a pesar de la bajada de temperaturas y las precipitaciones, dos incendios forestales han vuelto a teñir el mapa de Castilla y León de rojo al pasar a nivel 1, por afectar a más de 30 hectáreas o requerir más de 12 horas para su extinción.

El primero se detectó cerca de la medianoche en Pendilla de Arbás (León) y en la mañana de este sábado se decretó el nivel 1. A las 18.00 horas había hasta 29 medios intentando extinguirlo pero no había bajado de nivel.

El segundo, en Lanseros (Zamora), fue detectado a las 12.00 horas de este mismo sábado y rápidamente pasó a nivel 1. En este caso había 27 medios interviniendo contra las llamas.

La Junta de Castilla y León declaró la alerta por alto riesgo de incendios forestales hasta este viernes y el calor está dejando paso a factores como los rayos con la consiguiente posibilidad de generar incendios forestales. Los dos ejemplos de esta jornada atestiguan que no se puede bajar la guardia a apenas 48 horas de la llegada del otoño.