Una batalla celtíbera en la capital del país: Numancia en el Museo Arqueológico Nacional

Actuación de Tierraquemada a las puertas del Museo Arqueológico Nacional de MadridHDS

La muestra ‘Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia’ fue la razón para que los celtíberos se dejaran ver por la capital del país. Los visitantes de la misma pudieron contemplar durante la mañana de hoy a los arévacos, su forma de vida y actividades cotidianas, incluso pudiendo vivir batallas entre valientes guerreros celtibéricos y los romanos.

La exposición, que permanecerá abierta en el Museo Arqueológico Nacional hasta el 5 de octubre, cuenta con préstamos del Museo Numantino y reúne cascos e indumentaria propia de la celtiberia. La actuación busca divulgar la historia de los numantinos tras de las fronteras sorianas.