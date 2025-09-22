La Aemet registra heladas en Soria horas antes de la llegada del otoño tras la caída de las temperaturas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se cumplió y el desplome de las temperaturas ha sido un hecho. Tanto como para que Soria haya registrado las primeras heladas de la temporada. Este lunes, 22 de septiembre, entra el otoño, pero todavía en las últimas horas del verano han llegado temperaturas bajo cero.

De hecho al menos dos pueblos de Soria han amanecido con heladas según la Aemet. En Ucero la estación ha registrado -0,9 grados de temperatura mínima a las 8.10 horas, lo que le ha valido para situarse entre los 10 puntos más fríos de España.

No muy lejos ha quedado Espejo de Tera, donde la estación ha medido -0,4 grados. Su responsable, José Luis Valer, señala que "los daños en los huertos de momento han sido leves". La cota de nieve se encuentra este lunes en los 1.900 metros aunque las posibilidades de precipitación son escasas.

La Aemet contempla en su previsión que las mínimas bajen todavía más el miércoles y el jueves de esta semana, con una bajada de unos dos grados en buena parte de la provincia de Soria. Se recuperarían valores más suaves ya de cara al fin de semana.

Respecto a la lluvias, muy esperadas especialmente de cara a la temporada de otoño de setas, siguen sin aparecer de forma clara en los pronósticos a una semana vista. Aunque la campaña aún puede desarrollarse con cierta normalidad, parece que por el momento las condiciones no son las óptimas, al menos para comenzar pronto y que los boletus lleguen para San Miguel (29 de septiembre) como era habitual.