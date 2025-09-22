La BRIF de Lubia ante otro gran incendio en Guadalajara, dos fuegos controlados en Pinares de Burgos

Bomberos de la BRIF de Lubia ante el incendio de Peñalba de la Sierra en la jornada de este lunes.BRIF DE LUBIA

La BRIF de Lubia trabaja desde la mañana de este lunes tratando de sofocar otro gran incendio forestal, en este caso en Guadalajara. La brigada soriana ha desplazado a 18 bomberos y dos helicópteros al fuego de Peñalba de la Sierra. Además, entre las 16.00 y las 17.00 horas se ha declarado dos incendios forestales en Pinares de Burgos, cerca del límite con Soria, ambos en Quintanar de la Sierra. A las 18.15 horas Inforcyl señalaba que ya estaban controlados.

Respecto a la movilización de la BRIF, a las 10.52 horas se embarcaba en los helicópteros la Brigada 2 para atender el requerimiento en la provincia vecina de Castilla-La Mancha. Según recoge en sus redes sociales se trabaja en la creación de una línea de defensa y una quema de ensanche para que las llamas no puedan avanzar. Operan junto a las "helitransportadas de Villares, Serranillo y Las Casillas".

El fuego estuvo activo durante toda la noche del domingo al lunes y, a tenor de las imágenes subidas por la propia BRIF, es de grandes dimensiones. Un gran frente amenaza varias masas arboladas.

Respecto a los incendios en Pinares de Burgos , el primero se ha declarado a las 16.07 horas en una zona forestal al norte del casco urbano de Quintanar de la Sierra a apenas tres kilómetros en línea rcta del límite con Soria. El segundo ha 'saltado' a las 16.57 horas más al noreste, aún más cerca de territorio soriano.

Se han movilizado medios tanto terrestres como aéreos de la Junta así como bomberos provinciales de Burgos. Poco después de las 18.00 horas la Junta ya recogía a través de Inforcyl que estaban controlados. El primero en declararse tenía la causa probable aún "en investigación". El segundo había sido por rayo. Cabe recordar que la caída de descargas eléctricas no siempre genera el fuego en el momento, con lo cual todo apunta a que las tormentas del domingo quizás tuvieron mucho que ver.