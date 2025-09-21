Incendio en la zona de la subestación eléctrica de San Esteban de Gormaz

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los servicios de extinción han apagado un nuevo incendio en San Esteban de Gormaz, este en la zona de la subestación eléctrica en la parte oeste de la avenida de Valladolid. La causa probable aparece por el momento como "desconocida" según la información ofrecida en abierto por Inforcyl, de la Junta de Castilla y León.

El incendio ha afectado a una superficie de 800 metros cuadrados (0,08 hectáreas) de tipología 'otros'. Tras su extinción aún permanecían medios vigilando la zona para evitar que se reprodujesen las llamas.

El fuego se declaró a las 12.14 horas de este domingo. Hasta el lugar indicado se desplazaron un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra, dos motobombas y una dotación de bomberos de San Esteban de Gormaz. Su labor permitió dar el incendio por extinguido a las 13.09 horas, menos de 60 minutos después de conocerse.

No obstante a las 14.00 horas y siempre según la información pública de Inforcyl, permanecían todos los medios salvo la cuadrilla de tierra en la zona afectada.