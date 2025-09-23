Soria estudiará las quejas de FOES para sumarlas al proyecto de travesías

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria acogió ayer la cumbre con la patronal para analizar el proyecto de travesías y la nueva configuración de la ciudad reclamada insistentemente por la Federación de Organizaciones Sorianas (FOES) durante meses. El alcalde, Carlos Martínez, toma nota de las quejas de los empresarios y, en una nota difundida desde el Ayuntamiento se asegura que las propuestas se analizarán junto a los técnicos del Ministerio de Transportes –que es la administración que ejecuta la obra– de cara a la posible incorporación de algunas de ellas. La mayor parte de las propuestas de la patronal estaban vinculadas a la mejora de las conexiones con el polígono de Las Casas.

Desde el inicio de año FOES ha hecho pública su «preocupación» por el desarrollo de las travesías y al menos en tres ocasiones había reclamado un encuentro con el alcalde de la capital. La patronal ha realizado además encuestas entre sus socios para detectar inconvenientes en las obras y posibles mejoras a las mismas. Finalmente, ayer tuvo lugar el encuentro. Por la parte municipal estuvieron presentes el propio alcalde, Carlos Martínez, el concejal de Urbanismo, Luis Rey y la responsable de Servicios Locales, Ana Alegre. Del lado empresarial en la cita estuvo presente su cúpula directiva con el presidente, Santiago Aparicio y su directora general, Marian Fernández, a la cabeza.

Al término, desde el Ayuntamiento de Soria sí se proporcionó una valoración del encuentro, mientras que la patronal declinó la posibilidad. Fuentes municipales aseguraron que la reunión transcurrió «en buena sintonía». La cita sirvió para «abordar algunas mejoras de movilidad relacionadas con la actuación de las travesías que de norte a sur y este a oeste suponen una inyección económica de 27 millones de euros del Gobierno de España».

En el encuentro también se abordó la próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones. En este sentido desde el Ayuntamiento recalcaron que se explicó que que tendrá «apenas incidencia para el sector empresarial» ya que «afecta fundamentalmente zonas que ya son peatonales».

Con respecto al principal punto de discusión, la afectación de la nueva configuración de la ciudad a la actividad empresarial, el Consistorio capitalino aseguró que «agradece» unas aportaciones «que se centran especialmente en el uso de las mismas y su conexión del polígono de Las Casas». El Ayuntamiento insiste en que las obras ya se encuentran en su fase final y que «poco a poco» las deficiencias denunciadas en febrero de este por la patronal «se han ido ajustando y mejorando para aliviar los contratiempos durante la ejecución». Desde el Ayuntamiento se remarca que «mejorar la seguridad en toda la zona, con medianas, pasos iluminados y rotondas además de conseguir espacios peatonales y ciclistas es uno de los aspectos más importantes de la transformación de la ciudad». De la misma forma, se recordó la situación anterior de estas vías «totalmente abandonadas con cuatro carriles que complican los pasos y una situación insostenible de las aceras».

Finalizado el encuentro hay un compromiso por parte del Ayuntamiento de estudiar de forma detenida las propuestas de FOES para ver si es posible incorporarlas al proyecto. «Desde el Ayuntamiento se analizarán con los técnicos y la Policía local todas las ideas recibidas por FOES y se trabajará en coordinación con el Gobierno, que ejecuta la obra, para ver cuáles se pueden implementar en uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad», explican. El Consistorio recuerda que se trata de una iniciativa, financiada por el Ministerio de Transportes a través de fondos europeos, que moviliza más de 20 millones de euros. y que «además se compatibilizan todos los usos de estas nuevas vías»

Desde el Consistorio apuntan que más allá de una «atención individualizada» a cada empresario cuando reporta alguna incidencia «se ha apuntado por ambas partes la intención de fortalecer todavía más los lazos a través de la Federación, como se hace con muchas de sus sectoriales como FECSoria, Asothur..., para abordar algunas de estas situaciones de forma colectiva». Esta última cuestión no es baladí. En los últimos años el Ayuntamiento de Soria y FOES han chocado recurrentemente a cuenta, fundamentalmente, del IBI, pero las fricciones también han llegado por otras cuestiones como esta de las travesías.