Arrancan las obras para el aparcamiento del Hospital

Las obras del aparcamiento del Hospital Santa Bárbara de Soria con 440 plazas ya están en marcha y tal y como se había anunciado la semana ha comenzado con trabajos junto al recinto sanitario. La segunda fase de la ampliación incluirá 320 para turismos, más de 100 sitios en el estacionamiento subterráneo y una decena en la zona de tratamientos ambulatorios

Sanidad ha comenzado por tanto los trabajos de urbanización correspondientes a la segunda fase de ampliación y reforma del centro, que incluyen la construcción de un nuevo aparcamiento.

La actuación supondrá la ocupación del actual estacionamiento provisional, con un centenar de plazas, lo que se traducirá en un incremento del 220% una vez finalizada la intervención, prevista para finales de año, según señaló la Delegación Territorial de la Junta.

El nuevo aparcamiento contará con acceso desde el paseo de Santa Bárbara y salida por la calle Doctor Fleming. Dispondrá de unas 320 plazas para turismos -incluyendo las reservadas para personas con movilidad reducida-, así como espacios para motocicletas y ambulancias. A esa capacidad se sumarán más de un centenar de plazas en el aparcamiento subterráneo y una decena en la zona de tratamientos ambulatorios.

La zona de estacionamiento junto a la entrada principal del hospital continuará operativa con un tiempo máximo de aparcamiento de 15 minutos en días laborables, de 8.00 a 18.00 horas, para gestiones rápidas en consultas externas, urgencias u otros servicios.

El Hospital Universitario Santa Bárbara mantiene conexión a través de cuatro líneas de autobús urbano (L1, L2, L3 y Circular-festivos) que enlazan el centro sanitario con diferentes barrios de la capital y con el centro de Soria. En total, un centenar de autobuses realizan parada diaria en las inmediaciones del hospital, con una frecuencia media de 15 minutos.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) desplegó la correspondiente señalización para informar de los cambios mientras duren las obras y ha solicitado la comprensión de los usuarios ante las molestias derivadas de esta actuación.

La creación de nuevas plazas de aparcamiento en el hospital contribuirá a aliviar en parte una de las zonas de la ciudad más afectada por los problemas de aparcamiento. La falta de espacios de estacionamiento incluso ha sido objeto de trifulca política entre el PSOE y el PP en los últimos meses. Los socialistas, a través de Carlos Martínez y otros destacados miembros del partido, afeaban a la Junta de Castilla y León la falta de planificación mientras que desde las filas populares la delegada Territorial, Yolanda de Gregorio recordaban que la competencia en esta materia es exclusiva del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria también criticó al alcalde por haber construido junto a Mercadona una pista de ‘pump track’, en lugar de aparcamientos que hubieran aliviado la carencia de plazas en el barrio de Santa Bárbara.