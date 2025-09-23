El PSOE replica que el Langa-Aranda de la A-11 sigue «a buen ritmo» y tilda a los populares de «impresentables»

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La rueda de prensa del PP denunciando la paralización del tramo de la A-11 entre Langa de Duero y Aranda de Duero ha tenido réplicas desde el PSOE y algunas duras. Varias voces socialistas tanto a escala autonómica como nacional 'atizaron' a los populares, defendieron que las obras están en marcha y señalaron que con Gobiernos bajo el signo del PP no se invirtió en esta zona de la autovía del Duero.

La contestación del PSOE a la rueda de prensa de los diputados y senadores del PP de la provincia y de Burgos se produjo a través diversas publicaciones en la red social ‘X’. La más contundente, de la diputada del PSOE por Burgos, Esther Peña, que aseguraba que las obras continúan a «buen ritmo» compartiendo fotos de «hoy mismo» con operarios trabajando en la intervención.

«Y hoy mismo las obras de la A-11 siguen a buen ritmo. A muchos les pareció un escándalo que la mayor licitación en carreteras del país fuera en este tramo en Aranda. A nosotros nos parece de justicia tras tantos años de 0 euros del PP», escribió la diputada en ‘X’ con tres fotografías de las obras.

Desde el PSOE de Soria reprocharon a los parlamentarios sorianos que «han invertido más en el viaje a Aranda (a la que van casi por autovía) que sus gobiernos en la A-11». Además, mandan un mensaje al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien dicen «nos debe el desdoblamiento de la CL-101 desde hace 20 años», y animan a los parlamentarios a volver «por Ágreda y Almazán, allí no hay proyecto ni intención».

Además, recuerda que el Gobierno del PSOE en los últimos años «ha puesto en funcionamiento en la provincia de Soria 5 tramos con un total de casi 55 kilómetros por un importe de 284 millones de euros», mientras el PP «solo fue capaz de poner en funcionamiento la variante de El Burgo, de 9,6 kilómetros terminada en 2004». Subraya que está «en obras el tramo Langa-Aranda, de 22,3 kilómetros y 181 millones de presupuesto» y que está «pendiente de adjudicación el proyecto del tramo Los Rábanos-La Mallona, de 20,6 kilómetros costará 150 millones. En total, la inversión de estos siete tramos (sin contar la variante de El Burgo) será de más de 600 millones y 95 kilómetros». Un hilo similar fue publicado por la Subdelegación.

Por su parte, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, a falta de los avales correspondientes, también en ‘X’, expresó que «no tienen vergüenza ni la han conocido. Sí conocen en cambio el cinismo y la mala fe. Ni trabajaron por esta tierra en Gobierno (exiguas licitaciones viarias con Rajoy), ni lo hacen en la oposición. Pero se les acaba el cuento, la ciudadanía ya los conoce».

Finalmente, el vicesecretario de Organización del PSOECyL, Javier Muñoz, en la misma red social colgó el siguiente comentario: «Son unos impresentables», y se hace eco de los reproches de su secretario general.