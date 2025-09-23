El PP denuncia la paralización del tramo Langa-Aranda de la A-11

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Parlamentarios nacional del PP han denunciado esta mañana la "paralización" de las obras de la Autovía del Duero en el tramo que une Soria y Burgos, es decir, el Langa-Aranda cuyas obras se iniciaron a principios de este año. El senador burgalés Javier Lacalle, explicó que en las últimas tres semanas han desaparecido las máquinas del tramo. La razón, según el PP es la programación presupuestaria de la obra que ha provocado que no haya fondos para abonar las certificaciones de este año por lo que piden una "reasignación" de los fondos.

"Ha sucedido lo que pensábamos que iba a suceder", lamentó Lacalle añadiendo que "las obras están completamente paralizadas". "Es un escándalo, no hay máquinas" subrayó. Lacalle recordó que el pliego establece para este tramo de 22 kilómetros un plazo de 37 meses por lo que debería estar terminado "en las primeras semanas de 2028".

Lacalle incidió en que el problema no es de la adjudicataria sino "del Gobierno" porque "se ha acabado el presupuesto de este año". En este sentido explicó que la programación establecía unos 11 millones para este año, 25 para el próximo y dejaba 150 millones para 2027. "No tiene sentido", expresó. Para el PP la solución pasa por una reasignación o modificación de los fondos que permita mayor continuidad en los trabajos. Lacalle insistió que si bien ya hay problemas en 2025 la situación puede volver a repetirse en 2026. Desde el PP consideran que debería haber una redistribución dotando las obras de unos 80 millones para 2026 y otros 90 parta 2027.