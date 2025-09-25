Sucesos
Herido un varón en la N-234 al colisionar su coche con un corzo y caer a una acequia
Al lugar ha acudido asistencia sanitaria y cuatro bomberos del parque de Soria
Un hombre de 53 años de edad ha resultado herido tras colisionar el coche que conducía en la N-234 con un corzo y caer a una acequia sin agua, según informan fuentes oficiales del 112. El suceso ha ocurrido este jueves en torno a las 08.03 horas a la altura del kilómetro 346 de esta vía que que comunica Sagunto con Burgos.
En concreto el accidente ha tenido lugar un poco antes de llegar a la rotonda de Valcorba-Cadosa.
Hasta el lugar se ha trasladado asistencia sanitaria de Emergencias Sanitarias Sacyl y cuatro bomberos del parque de Soria ya que el varón no puede salir del vehículo siniestrado por sus propios medios. También han acudido agentes de Tráfico para regular la circulación.
