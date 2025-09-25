Soria amanece con dos de las diez temperaturas mínimas del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha amanecido este jueves, 25 de septiembre, con dos de los diez pueblos más fríos del país, con temperaturas bajo cero de madrugada.

Se trata de Ucero y Morón de Almazán, con -1,8 y -1,2 grados, respectivamente a las 8.00 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con datos recogidos hasta las 9.00 horas de hoy, y se quedan en séptimo y décimo puesto en la escala de los puntos con las temperaturas más bajas de todo el territorio nacional.

Para hoy se esperan en Soria máximas de 19 grados y mínimas de tres, con cielos nubosos durante todo el día. Vientos del noreste y noroeste con rachas máximas de 15 kilómetros por hora.