Soria amanece con dos de las diez temperaturas mínimas del país
La provincia de Soria ha amanecido este jueves, 25 de septiembre, con dos de los diez pueblos más fríos del país, con temperaturas bajo cero de madrugada.
Se trata de Ucero y Morón de Almazán, con -1,8 y -1,2 grados, respectivamente a las 8.00 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con datos recogidos hasta las 9.00 horas de hoy, y se quedan en séptimo y décimo puesto en la escala de los puntos con las temperaturas más bajas de todo el territorio nacional.
Soria
La provincia se congela con pueblos de Soria por debajo de los -3 grados
Antonio Carrillo
Para hoy se esperan en Soria máximas de 19 grados y mínimas de tres, con cielos nubosos durante todo el día. Vientos del noreste y noroeste con rachas máximas de 15 kilómetros por hora.