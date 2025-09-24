La provincia se congela con pueblos de Soria por debajo de los -3 grados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria amanece congelada en buena parte de la provincia. El tiempo ha traído heladas ya de cierta consideración, con varios pueblos por debajo de los -3 grados y un punto entre los 10 más fríos de España según señalan desde Meteoclimatic y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Desde este jueves las temperaturas irán subiendo paulatinamente hasta valores más suaves en las máximas (unos 25 grados el domingo) y en las mínimas, que pueden ganar hasta siete grados.

Por ejemplo, el responsable de la estación Meteoclimatic de Duruelo de la Sierra, Agustín Sandoval, se hace eco de las informaciones hasta las 7.00 horas con los -3,4 grados en Talveila y -3,1 grados en Vadillo y Valdenebro. Sotos de El Burgo (2,3 grados bajo cero), Fuentepinilla y Covarrubias (municipio de Almazán, -1,9) o Langa de Duero (-0,8) son otras localidades que han amanecido bajo el hielo.

La Aemet también ha registrado cifras llamativas. Morón de Almazán cayó hasta los 2,2 grados bajo cero en la madrugada del miércoles, suficiente para entrar entre los 10 puntos más fríos de España codeándose con puertos de montaña, estaciones de esquí y cumbres.

Precisamente la Aemet tiene una previsión del tiempo a una semana vista que recoge una progresiva subida de temperaturas máximas y mínimas hacia valores más propios de este inicio del otoño, con mínimas por debajo de los 10 grados pero no muy lejos y máximas por encima de la veintena. Eso sí, los aficionados y comercializadores de setas y boletus no tienen las mejores perspectivas. En lo que queda de semana la probabilidad de precipitación es del 0% y a principios de la siguiente aparecen porcentajes muy bajos de lluvia. Una sequedad que desde luego no ayuda a la campaña micológica.