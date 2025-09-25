Así afectará al tráfico la Media Maratón de Soria con cortes puntuales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Media Maratón Abel Antón y la 5 K Fermín Cacho regresan a Soria este sábado por la tarde con el pistoletazo de salida a las 17.00 y 17.50 horas, respectivamente. El evento deportivo conllevará cortes y restricciones puntuales al tráfico en la capital.

Este 2025 se estrena recorrido y se retoma el paso por las márgenes del Duero. De esta forma, los atletas, atravesarán lugares tan emblemáticos como la Alameda de Cervantes, la Plaza Mayor o el propio río Duero, además de pasar junto a lugares tan reconocidos como la Iglesia de Santo Domingo, la de San Juan de Rabanera, el Palacio de los Condes de Gómara o la reconocida Ermita de San Saturio.

Esta modificación permitirá disfrutar en mayor medida de la ciudad a los deportistas y a los espectadores, pero supondrá algunos cortes de tráfico puntuales y pasos alternativos que se irán indicando por los voluntarios y la Policía Local. Por ello, desde la organización se pide paciencia y colaboración para el buen discurrir de la prueba atendiendo las indicaciones de las personas ubicadas en los pasos e intersecciones.

Para reducir las molestias, también se ha fijado un tiempo de corte que permita que a las 20.00 horas esté reestablecida la circulación con total normalidad. Por ese motivo, la organización ha establecido un tiempo de corte en el kilómetro 15 (estadio de Los Pajaritos) fijado en 1 hora y 35 minutos.

Por otro lado, los participantes podrán recoger los dorsales durante el sábado 27 de septiembre por la mañana entre las 10.30 y las 14.00 horas y por la tarde a partir de las 15.30 horas y hasta 15 minutos antes de cada una de las salidas.