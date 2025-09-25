Atendidos 11 bomberos de la BRIF de Lubia intoxicados por humo en un incendio en Guadalajara

Bomberos forestales de la BRIF de Lubia preparados para embarcar hacia el incendio de Guadalajara en la que era la cuarta jornada movilizados a este suceso.BRIF DE LUBIA

Hasta 11 bomberos de la BRIF de Lubia tuvieron que ser evacuados de un incendio forestal en Guadalajara por intoxicación por humo y afecciones por el fuerte calor según señalaron fuentes oficiales de la comunidad de Castilla-La Mancha y se corroboró posteriormente con la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Inicialmente se recogía que miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con base en Lubia (Soria) habían sido retirados del incendio forestal de Peñalba de la Sierra tras sufrir una posible intoxicación por humo.

Según apuntaron fuentes oficiales en Soria "habían tragado mucho humo y tenían algún ' enrojecimiento ' por estar muy expuestos al calor. Estaban todos bien, fueron tratados en el Puesto de Mando Avanzado" pudiendo volver a Soria a las 19.43 horas. "Cuando llegaron a Soria pasaron por Urgencias del hospital. Estaban bien aunque algo mareados y con dolor en el pecho"

El Infocam de Castilla-La Mancha no precisaba el número, pero fuentes oficiales confirmaron posteriormente que de los 16 profesionales desplazados desde Lubia fueron atendidos 11 en Urgencias, incluyendo el técnico y los dos capataces.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) las labores prosiguieron con el resto de medios. Sobre las 19.30 horas de este jueves, un total de 13 medios aéreos, junto a otros 15 medios terrestres y 129 efectivos, continuaban trabajando en las labores de control y extinción del incendio, que continúa azotando la zona forestal alcarreña desde el pasado domingo.

El fuego, detectado a las 8.13 horas de la mañana del domingo continúa sin estar bajo control. A lo largo de los más de cinco días de operativo, han participado un total de 104 medios de extinción, 36 de ellos aéreos, y 471 personas. Los bomberos forestales de la BRIF de Lubia habían trabajado las dos últimas jornadas en la zona de El Cardoso de la Sierra. Se calculaba que ya iban unas 800 hectáreas calcinadas.