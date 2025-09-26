La Junta insiste en que el Gobierno tiene que desbloquear el aeródromo de Soria

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.Ical

La polémica sobre el bloqueo de la ampliación del aeródromo de Garray firmó este jueves un nuevo capítulo con la respuesta de la Junta de Castilla y León al Gobierno central, que mantiene que debe ser la Administración autonómica la que tome la decisión tras asumir las competencias. «No queremos la competencia de AESA, sino la autorización» de las obras del aeródromo, replicó portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno de España que «desbloquee» la autorización necesaria para las obras de ampliación del aeródromo de Garray, que recordó que corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), porque desde el Ejecutivo autonómico no quieren la competencia «sino la autorización», informa Ical.

Así lo apuntó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la posibilidad planteada por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, de que la Junta asuma la competencia a través de la firma de un convenio con AESA.

«No estamos hablando de asumir competencias, no queremos de AESA la competencia, sino la autorización», aseguró Carriedo, aunque a continuación se mostró abierto a «hablar de ello» con AESA «si es la solución más sencilla y si existe la voluntad real del Gobierno para no entorpecer el aeródromo», cuyas obras no acaban de iniciarse ante la falta de autorización del órgano competente.

En todo caso, Carriedo distinguió entre «el interés» que tiene la Junta en «poner en marcha un aeródromo que genere actividad y empleo en Soria» y «el planteamiento del Gobierno», que para el portavoz de la Junta, podría «retrasar las obras» por la transferencia de una competencia que, recordó, pertenece a AESA.

«Si AESA tiene dificultad y la Abogacía del Estado plantea esta solución, estamos dispuestos a escucharla», reconoció Carriedo, que en todo caso planteó que siempre desde el objetivo de que «AESA dé esa autorización».

La idea del convenio fue rechazada hace unos días por la Diputación Provincial de Soria, titular del aeródromo. El secretario general de los socialistas sorianos, Luis Rey, había afirmado que esa era la solución y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, respondió que no se puede suscribir un convenio mientras las competencias no estén definidas.

«No tenemos que inventarnos convenios», manifestó en referencia a la propuesta socialista de explorar esta vía para contar con la autorización. «Ahora viene Luis Rey y se inventa un convenio, pero las cosas no funcionan así, el que tiene que hacer inventos es porque no tiene otros argumentos que darnos», afirmó Serrano.