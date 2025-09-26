Soria despierta en el podio de las temperaturas más frías del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria ha despertado esta madrugada del viernes en el podio de las temperaturas mínimas de todo el país. Se trata de San Pedro Manrique, donde los termómetros a las 7.40 horas marcaban -2,5 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sólo le han 'superado' Puerto del Pico, en Ávila, con 3 grados bajo cero, y Por Ainé en Lérida, con -2,9 grados.

Pero es que además Morón y Ucero también figuran entre los diez puntos más fríos de todo el territorio nacional. Morón de Almazán ocupa el quinto puesto con -1,8 grados a las 8.00 horas. Y Ucero registraba 0,8 grados bajo cero también a las 8.00 horas, tal y como indica la Aemet.

Para este viernes en Soria se esperan temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de dos. Cielos despejados y vientos del oeste con rachas máximas de 20 kilómetros por hora.