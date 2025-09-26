Soria despierta en el podio de las temperaturas más frías del país
Soria ha despertado esta madrugada del viernes en el podio de las temperaturas mínimas de todo el país. Se trata de San Pedro Manrique, donde los termómetros a las 7.40 horas marcaban -2,5 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sólo le han 'superado' Puerto del Pico, en Ávila, con 3 grados bajo cero, y Por Ainé en Lérida, con -2,9 grados.
Pero es que además Morón y Ucero también figuran entre los diez puntos más fríos de todo el territorio nacional. Morón de Almazán ocupa el quinto puesto con -1,8 grados a las 8.00 horas. Y Ucero registraba 0,8 grados bajo cero también a las 8.00 horas, tal y como indica la Aemet.
Para este viernes en Soria se esperan temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de dos. Cielos despejados y vientos del oeste con rachas máximas de 20 kilómetros por hora.