Heraldo-Diario de Soria

Fiestas de San Saturio

En imágenes: Concurso nacional de recortadores en Soria

Doce especialistas en recortes, quiebros y saltos frente a cuatro novillos de Campo Bravo Alcarreño, un espectáculo que reúne emoción y riesgo

Los 12 recortadores se enfrentaron al toro

Los 12 recortadores se enfrentaron al toroMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El soriano Pablo Blanco campeón del Concurso nacional de recortadores, uno de los primeros actos de las fiestas de San Saturio 2025.

A Pablo le acompañaron otros tres sorianos: Víctor Vela, Luis Javier Martín 'Luispe' y Adrián Rodrigo, cubriendo un tercio de los 12 nombres en cartel, el resto de los participantes fueron: Cristian Moras, “Balotelli”, Jorge Gómez, Diego Almarza, Borja Franco, Mateo Martínez, Mario Parrado o Sergio Martínez completan un listado de profesionales que dejará un concurso de recortadores de altísimo nivel.

Los 12 recortadores se enfrentaron al toro

Los 12 recortadores se enfrentaron al toroMARIO TEJEDOR

