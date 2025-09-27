En imágenes: Concurso nacional de recortadores en Soria

Los 12 recortadores se enfrentaron al toroMARIO TEJEDOR

El soriano Pablo Blanco campeón del Concurso nacional de recortadores, uno de los primeros actos de las fiestas de San Saturio 2025.

A Pablo le acompañaron otros tres sorianos: Víctor Vela, Luis Javier Martín 'Luispe' y Adrián Rodrigo, cubriendo un tercio de los 12 nombres en cartel, el resto de los participantes fueron: Cristian Moras, “Balotelli”, Jorge Gómez, Diego Almarza, Borja Franco, Mateo Martínez, Mario Parrado o Sergio Martínez completan un listado de profesionales que dejará un concurso de recortadores de altísimo nivel.