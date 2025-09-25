El concurso de recortadores 'abre' las fiestas con cuatro sorianos en la docena de participantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La plaza de toros de Soria celebra este sábado un concurso nacional de recortadores con los mejores especialistas del festejo popular de la actualidad. Será uno de los primeros actos de las fiestas de San Saturio 2025 -con permiso de la novena- y tendrá mucho sabor local. Entre la amplia nómina de recortadores, destacan cuatro nombres: Víctor Vela, Luis Javier Martín 'Luispe', Adrián Rodrigo y Pablo Blanco, todos ellos sorianos, cubriendo un tercio de los 12 nombres en cartel con figuras locales.

Los cuatro sorianos lucharán por ser campeón de la plaza que les ha visto crecer: Soria. Sin duda cuatro nombres que irrumpen con fuerza en el circuito de los concursos de recortadores y que lo harán arropados por una lista de auténtico lujo. Cristian Moras, “Balotelli”, Jorge Gómez, Diego Almarza, Borja Franco, Mateo Martínez, Mario Parrado o Sergio Martínez completan un listado de profesionales que dejará un concurso de recortadores de altísimo nivel.

Sus nombres van de la mano de triunfos importantes en plazas como Valladolid, Zamora, Burgos o Huesca, ciudades que les han visto triunfar y conseguir los primeros puestos del escalafón en las grandes ferias.

De esta manera, los recortadores vuelven por San Saturio a la ciudad de Soria con un elenco de primer nivel para consolidarse como uno de los concursos más importantes de la recta final de la temporada taurina de festejos populares.

La venta de entradas anticipada con descuento termina este jueves, 25 de septiembre. Las entradas están disponibles en el estanco número 1 de Soria (Paseo de Santa Bárbara, número 9) y en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es.

Desde el viernes 26 de septiembre estarán disponibles en las taquillas de la plaza de toros hasta el día del festejo, desde las 11.00 horas de forma ininterrumpida hasta el inicio del espectáculo.