La Junta comienza la definición del futuro logístico de Soria

José Sosa Soria

La Junta de Castilla y León, a través de la consejería de Movilidad y Transformación Digital, tiene el foco puesto en que Soria pueda aprovechar todo su potencial en el sector del transporte y la logística. En este contexto ya ha iniciado un trabajo de campo, a cargo de la consultora Hindt, especializada en este ámbito, para detectar los puntos claves, definir una estrategia y contar con un análisis de cada uno de los proyectos para que sean los más adecuados y tengan un mayor impacto en Soria. De esta forma, la provincia contará con un informe detallado y específico de sus fortalezas que marcará prioridades que, con posterioridad, tendrán su encaje en la estrategia logística de la Comunidad.

El estudio se activa a través de la colaboración entre la consejería de Movilidad y Transformación y la Red Cylog y se busca contar una herramienta que permita determinar el potencial de desarrollo del sector logístico de Soria. Se pretende encontrar los elementos específicos que diferencian esta actividad en la provincia de otros territorios y establecer una comunicación directa con sus principales protagonistas, tanto públicos como privados de cara a la «modernización y mejora» de la competitividad tanto a nivel provincial como autonómica, según confirmaron a este medio fuentes cercanas al proceso.

El análisis corresponde a la consultora Hindt que contará con un presupuesto de 134.310 euros. A grandes rasgos, para completar el estudio se establecen tres fases diferenciadas y complementarias. Ya está en marcha la primera que consiste un amplio diagnóstico tanto de la situación actual como del futuro del sector. En las próximas semanas se llevarán a cabo diferentes acciones con los principales sectores implicados –administraciones y empresas principalmente–.

No será la única acción ya que en esta misma fase se abordarán otras cuestiones directamente relacionadas con la actividad del transporte y la logística como la situación de las infraestructuras, viarias y ferroviarias, el suelo industrial disponible, la estructura del tejido empresarial de la provincia, empleo asociado, potencial formativo y vectores de crecimiento como puede ser el transporte de combustibles verdes. La intención es tener un enfoque lo más amplio posible.

La segunda fase del estudio, que también se abordará de la mano con los principales agentes implicados, estará centrado en la identificación de una «estrategia» propia de la provincia que defina de una forma clara las prioridades del sector logístico, incluso definiendo las cuestiones más urgentes y las que puedan tener un desarrollo a medio o largo plazo. Se trata de un aspecto clave para establecer la «hoja de ruta» que permita ir cumpliendo objetivos de forma ordenada y progresiva.

Una vez se disponga de unos objetivos claros la última fase del estudio se centrará en examinar la viabilidad de las diferentes alternativas y proyectos identificados en las dos primeras fases. Aquí se marcarán las iniciativas consideradas como claves atendiendo a su nivel de desarrollo y su capacidad para tener un mayor impacto en el desarrollo del sector logístico de la provincia.

Dentro del proceso también se pondrán sobre la mesa demandas históricas de la provincia cuya competencia recae en el Gobierno central y que son fundamentales para aprovecha el potencial logístico de la provincia. En este ámbito se encuadrarían cuestiones como completar la Autovía del Duero o la continuación de la A-15 hasta Navarra y en el caso del ferrocarril la mejora de las conexiones de la provincia con la electrificación de la Soria-Torralba y la conexión a los corredores europeos a través de Castejón.