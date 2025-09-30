La fractura en Personal explota en Deportes y piden echar a Salvador

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La convulsa situación del área de Personal del Ayuntamiento de Soria tiene muchas heridas abiertas, pero quizás la más profunda es la que afecta a las instalaciones deportivas municipales. Alrededor de una veintena de trabajadores se manifestaron ayer a las puertas del San Andrés para reclamar la dimisión del concejal responsable del área, Manu Salvador. El propio edil respondía públicamente ayer para mostrar su respeto a la concentración y limitar la protesta unos cambios recientes para «reestructurar» el servicio de Deportes.

Desde el Comité de Empresa del Ayuntamiento aseguraron ayer que la decisión de celebrar una concentración a las puertas del San Andrés «sale de los propios trabajadores» ante el «caos organizativo» al que deben hacer frente. «No sabemos qué más hacer», lamentó Daniel Crovetto reconociendo también que la situación que afecta a Deportes en parte viene derivada de la cuestión con el departamento de Personal. Las quejas se deben fundamentalmente a la falta de personal y los problemas organizativos de los servicios.

El «detonante» para la protesta han sido los cambios que han afectado a «varios» de los trabajadores «sin previo aviso y sin la negociación que corresponde». Crovetto recordó que la modificación de turnos y horarios debería haber estado precedida de una negociación que, según denunció, no se ha producido. «Están incumpliendo hasta el propio convenio de personal del Ayuntamiento», lamentó Crovetto.

Tal y como está explicado este es el último problema de una larga lista, según explicaron los convocantes. Entre otras cosas, lamentaron la política de «privatizaciones» del Ayuntamiento. «El alcalde dice que se queda perplejo cuando se habla de estas cuestiones, pero tenemos el ejemplo de una piscina como la del Castillo que la lleva una empresa privada y que estamos hablando de un coste que multiplica por tres lo que costaría llevara con personal municipal», subrayó. De la misma forma cuestión el uso continuado de trabajadores de Empresas de Empleo Temporal (ETTs), para cubrir los servicios. «Hablamos también de cuestiones que terminan afectando a la propia seguridad de los usuarios como el caso de un menor este verano que se quemó por pisar donde no debía», afirmó.

«Durante 9 meses una de las instalaciones no ha tenido responsables porque estaba de baja y no se ha cubierto y claro se ha estado sin sustituto y prácticamente con compañeros peones supliendo en parte esas funciones, ¿Cómo no va a ser un caos?», lamentó.

Crovetto también reconoce que el clima entre los trabajadores y el Ayuntamiento no ayuda a buscar soluciones y encontrar posiciones de consenso. «Tenemos un concejal de Personal que dice que está obligado a sentarse, pero no a llegar acuerdos...con eso se dice todo», insiste. «Llevamos años pidiendo cosas sencillas, como dos socorristas en el San Andrés porque es una piscina complicada o la instalación de unos banderines para que no hay percances con el muro, pero ni siquiera eso se hace», aseguró.

«Reestructuración»

La respuesta del Ayuntamiento a las quejas del personal de Deportes llegaron minutos después por boca del propio concejal del área, Manu Salvador respetando en primer término la petición lanzada pidiendo su dimisión. «Cada uno tiene derecho a manifestarse o pensar como quiera». El edil indicó que en las últimas semanas se ha desarrollado un proceso de «reestructuración» de las instalaciones deportiva que han supuesto el cambio de algunos trabajadores a otras instalaciones.

«Hemos completado un proceso selectivo para tener encargados en cada una de las instalaciones y en muchos caso se trata de trabajadores de otras instalaciones, es decir, un trabajador del San Andrés que pasa de encargado a la Juventud, por poner un ejemplo», explicó. «No hay más misterio», señaló apuntando que esos cambios han provocado que otros trabajadores tengan también que cambia de instalación para tratar de cubrir todos los puestos. Según Salvador, esos cambios llegan tras el beneplácito de los técnicos del área. «Es una reestructuración para mejorar el servicio», insistió y admitió que algún cambio puede afectar a «algunos que llevaban mucho tiempo» en una instalación concreta. Según el edil, tras esta fase de reestructuración aún queda alguna plaza por cubrir, pero que se realizarán las oportunas contrataciones próximamente.

El concejal si quiso dejar claro que es «absolutamente falso» que se quemara un menor en la piscina como habían denunciado los sindicatos. «Simplemente hablamos de un menor que se apoyó en una barra que estaba caliente porque hacía 38 grados», aseguró. Por último, sobre el uso de ETTS aseguró que solo se utiliza en situaciones «extremas» y ante la imposibilidad de cubrir una ausencia. Si apuntó en este sentido a que un tercio de los socorristas forman parte de los órganos de representación laboral y que muchas de estas sustituciones son necesarias cuando se utilizan las horas sindicales «que son su derecho», puntualizó. «Para el servicio a veces es un problema y por eso son necesarias las contrataciones de ETT», aseveró.