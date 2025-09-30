Real Casa de la Moneda
Así es la moneda del 150 aniversario de Machado de la Fábrica de Moneda y Timbre
El organismo presentará este miércoles en la Biblioteca del Ateneo de Madrid la pieza dedicada al poeta
Con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda dedica una moneda de colección al poeta y dramaturgo, hijo adoptivo de Soria, perteneciente a la denominada Generación del 98.
En el anverso se reproduce en el fondo el número 150. Sobre él aparecen las imágenes de una maleta con unos libros, una marina y unas flores de azahar. En la parte inferior de la moneda, en forma curva, figura la leyenda 1875-2025.
Cultura
En el reverso se reproduce una imagen de Antonio Machado, correspondiente a una fotografía realizada por Alfonso Sánchez Pórtela. A su izquierda, y sobre el dibujo de una pluma, aparece la firma del poeta. En la parte inferior de la moneda, en mayúsculas y en forma curva, aparece la leyenda 150 aniversario Antonio Machado.
Precisamente, la Fábrica de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, presentará este miércoles, en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, la moneda acuñada, un acto en el que participarán el presidente del Ateneo, Luis Arroyo, y la presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres. Tras la presentación de la moneda se realizará una lectura de poemas de Antonio Machado, a cargo de Joaquín Pérez Azaústre, poeta y novelista.