Así es la moneda del 150 aniversario de Machado de la Fábrica de Moneda y Timbre

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda dedica una moneda de colección al poeta y dramaturgo, hijo adoptivo de Soria, perteneciente a la denominada Generación del 98.

En el anverso se reproduce en el fondo el número 150. Sobre él aparecen las imágenes de una maleta con unos libros, una marina y unas flores de azahar. En la parte inferior de la moneda, en forma curva, figura la leyenda 1875-2025.

En el reverso se reproduce una imagen de Antonio Machado, correspondiente a una fotografía realizada por Alfonso Sánchez Pórtela. A su izquierda, y sobre el dibujo de una pluma, aparece la firma del poeta. En la parte inferior de la moneda, en mayúsculas y en forma curva, aparece la leyenda 150 aniversario Antonio Machado.

Anverso de la moneda.Juan-Manuel Rodriguez

Precisamente, la Fábrica de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, presentará este miércoles, en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, la moneda acuñada, un acto en el que participarán el presidente del Ateneo, Luis Arroyo, y la presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres. Tras la presentación de la moneda se realizará una lectura de poemas de Antonio Machado, a cargo de Joaquín Pérez Azaústre, poeta y novelista.