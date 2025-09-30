Nuevo derrumbre (y ya van tres) en el puente de San Esteban

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Nuevo derrumbe en el puente de San Esteban... y ya van tres. La plataforma medieval ha sufrido un nuevo incidente en torno a las doce del mediodía de este martes. Esta vez ha cedido el muro de contención de gaviones situado en la N-110, según ha señalado a Heraldo Diario de Soria el alcalde de la villa ribereña, Daniel García.

No se ha cerrado al tráfico el puente dado que el derrumbe se ha producido en una de las esquinas, la que da a la avenida de Valladolid, aunque los peatones circulan ahora por la otra acera.

García ha precisado que la escollera se encontraba "vacía" y se encontraba a la espera de que se dieran cita en la zona personal de Carreteras.

"A ver si nos hacen caso porque en verano se produjo otro derrumbe. Es la historia de nunca acabar", ha subrayado el regidor.

Fotografía del derrumbe con mayor perspectiva.HDS

"El puente de San Esteban ha vuelto a ser protagonista, y como tristemente viene ocurriendo durante el último año, no por buenas noticias", ha señalado en 'X' el Ayuntamiento de San Esteban.