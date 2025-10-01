El regreso del servicio ferroviario a Soria se pospone hasta el 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria se mantendrá sin servicio ferroviario, al menos, hasta las primeras semanas del nuevo año. Los obras de la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza no están cumpliendo el calendario previsto y la previsión es que el corte de la línea entre Soria y Madrid se prolongue más allá del 15 de diciembre, cuando estaba planificada la vuelta del servicio. Adif aún no ha realizado una comunicación oficial, pero sí va dando pasos en ese sentido como la prórroga de la ocupación temporal de fincas en Arcos de Jalón donde tiene materiales almacenados para el desarrollo de las obras.

El servicio ferroviario en la provincia se cortó el pasado 1 de abril con previsión de regresar el 15 de diciembre como consecuencia de las obras de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. Fuentes consultadas por este medio indicaron que hay un ligero retraso en el desarrollo de las obras en la parte que afecta al túnel de Torralba –punto clave en la línea Soria-Madrid –. Hay que recordar que los trabajos se centraban en la modificación de gálibos, superestructura y túneles. Estas fuentes no explicaron cuanto tiempo puede suponer este retraso para el regreso del servicio ferroviario.

En el catálogo de restricciones de línea que publica ADIF se mantiene que el corte es de 8,5 meses –el mismo periodo que se anunció inicialmente–, aunque sí especifica que el regreso de la actividad está condicionado a la finalización de las obras. La última actualización de este documento corresponde a mediados del mes de julio. Este medio preguntó ayer a Adif por la extensión del corte del servicio, pero aún no se ha producido la respuesta. Desde Renfe indicaron que aún no habían recibido comunicación por parte de Adif sobre esta circunstancia.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo la confirmación del corte de línea no llegó por Adif –responsable de las obras– sino que se produjo una vez que Renfe –operadora del servicio– hizo públicos los servicios alternativos durante el corte de línea tras una reunión en la Subdelegación con los alcaldes de las poblaciones afectadas en la participaron tanto la operadora como la responsable de la línea.

Un elemento clave es que desde Adif sí se han dado pasos complementarios que evidencian que la obra no se podrá completar en el plazo previsto. El más claro es la carta recibida hace unos días por el Ayuntamiento de Arcos de Jalón donde se le informa de la prórroga de la ocupación temporal de fincas que ahora mismo utiliza Adif para el acopio de los materiales que utiliza en la obra. El propio alcalde arcobrigense, Jesús Ángel Peregrina, confirmó una prórroga en la ocupación adelantada por el digital Alto Jalón.

«Recibimos una comunicación para poder extender la ocupación de fincas que finalizaba el 14 de diciembre y ahora se alega hasta el 24 de marzo», explicó. Peregrina indicó que se había solicitado información «complementaria» para justificar la extensión de la ocupación de unos terrenos de carácter municipal. El regidor explicó que en la mayor parte de esas parcelas se utilizan para «el acopio de material» como palés, piedras o maquinaria. Sin embargo, también hay otros terrenos que afecta a una «estructura» por la que pasa el tren y que por lo tanto «no se puede pasar el tren». Peregrina espera que esta extensión se limite solo a estos tres nueve meses.

En el caso de que las obras cubran todo ese plazo, la provincia de Soria estará sin servicio ferroviario prácticamente un año. Tal y como está explicado el servicio dejó de funcionar el pasado 1 de abril. No obstante, las fuentes consultadas por este medio indican que quizás no sea necesario utilizar esos tres meses completos y el tren vuelva a estar en servicio antes de ese 24 de marzo.

Las obras que va a llevar a cabo Adif en la infraestructura en el tramo Madrid-Zaragoza supondrán una inversión de 265 millones de euros y la adecuación de gálibos en 40 pasos superiores y 26 túneles de la línea convencional en las provincias de Soria, Zaragoza, Guadalajara y Madrid, además de actuaciones en los sistemas de regulación del tráfico y la ampliación de apartaderos. Los trabajos, que no son compatibles con la circulación de trenes, permitirán poner en marcha nuevos servicios de Autopista Ferroviaria en el itinerario Algeciras-Madrid-Zaragoza.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe diseñó un plan alternativo por carretera dotado con unos 2.900 servicios por carretera durante la ejecución de las obras. Así, durante estos meses todos los servicios de Renfe entre Soria y Madrid se han realizado con autobuses semidirectos con paradas en Almazán y Sigüenza; microbuses para la movilidad entre todas las localidades de la línea desde El Cañuelo hasta Chamartín, y un vehículo más que actúa como lanzadera entre el municipio de Baides y Sigüenza, donde se enlaza con los autobuses.